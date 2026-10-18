کتاب پازل پایداری شهری تألیف عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، در حاشیه صحن شورای اسلامی شهر شیراز معرفی و رونمایی شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب پازل پایداری شهری تألیف طاهره نصر، استاد تمام شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، در حاشیه صحن شورای اسلامی شهر شیراز معرفی و رونمایی شد.

طاهره نصر با اشاره به اهداف تألیف این کتاب گفت: این اثر با تمرکز بر برنامه‌ریزی شهری و با هدف افزایش آمادگی و مصونیت شهر‌ها در برابر بحران‌ها تدوین شده است.

وی افزود: آینده‌پژوهی، تاب‌آوری، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از مهم‌ترین مؤلفه‌های مورد بررسی در این کتاب هستند که با رویکردی یکپارچه و هوشمندانه، برای تقویت آمادگی شهر‌ها پیش از وقوع بحران مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نصر با بیان اینکه در این کتاب ماتریس‌ها و چک‌لیست‌های کاربردی برای مدیران و برنامه‌ریزان شهری ارائه شده است، اظهار کرد: این ابزار‌ها می‌توانند در مراحل پیش از بحران و هنگام مواجهه با آن، به تصمیم‌گیری مؤثرتر مدیران شهری کمک کنند.

این استاد تمام شهرسازی همچنین به بررسی شهر‌های پساجنگ در بخشی از کتاب اشاره کرد و گفت: در این بخش، اهداف و اقدامات راهبردی موردنیاز برای مدیریت شهر‌ها پس از جنگ و راهکار‌های کاربردی برای بازسازی و بهبود شرایط شهری ارائه شده است.

وی ادامه داد: در بخش پایانی کتاب نیز اطلس تجربه‌های بحران‌های طبیعی، انسان‌ساخت و فناورانه در ایران و سایر کشور‌ها گردآوری شده تا با بررسی تجربه‌های گذشته، زمینه استفاده از راهکار‌های اصلاحی در مدیریت بحران فراهم شود.

نصر در پایان با تأکید بر اهمیت امنیت در برنامه‌ریزی شهری خاطرنشان کرد: توجه به مؤلفه‌های امنیتی و افزایش تاب‌آوری شهر‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری قرار گیرد.