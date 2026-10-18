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قائممقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور جذب هیئت علمی از تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۱۰ آبان ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق ضیایی، قائممقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استانهای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت ثبتنام متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته و همچنین استقبال شایان توجه داوطلبان، مهلت ثبتنام در فراخوان جذب هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز یکشنبه ۱۰ آبان تمدید شد.
وی بیان کرد: این تمدید مهلت با هدف اعطای فرصت بیشتر به داوطلبان جهت تکمیل مدارک خود و همچنین حصول اطمینان نسبت به اطلاعرسانی به همه واجدین شرایط ثبتنام انجام شده است.
ضیایی افزود: بر این اساس، تمامی متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir نسبت به تکمیل مدارک و انجام مراحل ثبتنام خود اقدام کنند.