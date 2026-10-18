به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق ضیایی، قائم‌مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای مرکزی و استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت‌نام متقاضیان جذب هیات علمی پیوسته و همچنین استقبال شایان توجه داوطلبان، مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب هیات علمی پیوسته نوبت اول سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا روز یکشنبه ۱۰ آبان تمدید شد.

وی بیان کرد: این تمدید مهلت با هدف اعطای فرصت بیشتر به داوطلبان جهت تکمیل مدارک خود و همچنین حصول اطمینان نسبت به اطلاع‌رسانی به همه واجدین شرایط ثبت‌نام انجام شده است.

ضیایی افزود: بر این اساس، تمامی متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی sajed.iau.ir نسبت به تکمیل مدارک و انجام مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.