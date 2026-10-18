به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده؛ تعداد جمعیت استان ایلام پانصد و هشتاد هزار و ۱۵۸ نفر است.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به صورت ترکیبی و بر پایه ثبتی اجرا خواهد شد و اطلاعات ثبت‌های اداری با داده‌های گردآوری شده از طریق پرسش‌نامه‌ها تکمیل می‌شود.

در سرشماری ثبتی‌مبنا؛ اطلاعات مورد نیاز از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود و هدف اصلی از اجرای این روش؛ ارتقای کیفیت داده‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی و دسترسی بهتر به آمار‌های تازه است.

نهمین دوره سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا دوم آبان ماه امسال در استان ایلام برگزار می‌شود.