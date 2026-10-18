مدیرکل دانش‌پژوهان و تشکل‌های ایثارگری از ابلاغ دستورالعمل اجرایی فعالیت‌های تشکل‌های کشور و تشکیل شورای پیگیری نظام مسائل تشکل‌های شاهد و ایثارگر در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل دانش‌پژوهان و تشکل‌های ایثارگری، اعتمادسازی، اقناع سازی، جریان سازی و شبکه سازی را از سیاست‌های راهبردی بنیاد در سازماندهی تشکل‌های ایثارگری برشمرد و افزود: مشارکت دهی تشکل‌های ایثارگری در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری بنیاد شهید و امور ایثارگران و واسپاری امور به سمن‌ها از تجربه‌های موفق در بنیاد بوده و مردمی سازی، مدیریت مشارکتی و سیستمی با هدف افزایش کسب رضایت مندی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با محوریت تشکل‌های ایثارگری در حال پیگیری و بازمهندسی است.

رحیم نریمانی افزود: این دستورالعمل با هدف ایجاد نظم، هماهنگی و هم‌افزایی میان توانمندی‌های ایثارگران تدوین شده است و بستری را برای خدمت‌رسانی مطلوب، اثربخش و قانونی فراهم می‌آورد تا تشکل‌ها به جایگاهی برای گفتمان‌سازی و مشارکت فعال در عرصه‌های مختلف جامعه تبدیل شوند.

نریمانی با اشاره به اهداف راه‌اندازی «شورای پیگیری نظام مسائل تشکل‌های شاهد و ایثارگر» تصریح کرد: این شورا وظیفه تقویت سطح ارتباطات بنیاد با تشکل‌های ایثارگری، هدفمندسازی و اثربخش نمودن فعالیت را بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر در ادامه بیان کرد: از جمله محور‌های کلیدی این دستورالعمل می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد انگیزش در میان اعضای تشکل‌ها، و حمایت از فعالیت‌های قانونی آنها با همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تحول ساختاری با هدف تبدیل تشکل‌های ایثارگری به شبکه‌ای منسجم و پویا صورت می‌گیرد که می‌تواند نقش و جایگاه ایثارگران را در جامعه و در مسیر تبیین، ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت نهادینه سازی کند، صورت می‌گیرد.