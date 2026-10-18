در حالی که اعتراض‌های گسترده‌ای فرانسه را در برگرفته است، ترامپ اعتراضات سراسری و خشونت در این کشور را به سخره می‌گیرد.

ترامپ، اعتراض‌های سراسری در فرانسه را به سخره گرفت

ترامپ، اعتراض‌های سراسری در فرانسه را به سخره گرفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از پایگاه اینترنتی ان دی تی وی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتراض‌های سراسری و خشونت را به سخره می‌گیرد.

این پایگاه اینترنتی در گزارشی با عنوان "بیایید به فرانسه برویم" نوشت: در حالی که اعتراض‌های گسترده‌ای روز شنبه فرانسه را در برگرفت ترامپ اعتراضات سراسری و خشونت را به سخره می‌گیرد. راهپیمایی‌های سراسری در فرانسه ضد تورم فزاینده به خشونت خیابانی، غارت گسترده و آتش‌سوزی تبدیل شده است.

ترامپ در حالی اعتراضات سراسری و خشونت گسترده در فرانسه را به سخره گرفته است که این کشور روز یکشنبه پس از اعتراضات بزرگ، با خیابان‌های ویران از خواب بیدار شد.

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به ناآرامی‌های خشونت‌آمیز فرانسه گفت: این کشور به نظر می‌رسد مقصد طبیعی «انقلاب‌ها» باشد، زیرا اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی به خشونت کشیده شد و درگیری بین پلیس و معترضان، غارت گسترده و آتش‌سوزی رخ داد.

ترامپ در مورد وضعیت فرانسه به شوخی گفت: بریم فرانسه؟ جای قشنگی است. نه شورشی، نه انقلابی. می‌دانید، به نظر می‌رسد فرانسه برای انقلاب‌ها خیلی خوب است. باورنکردنی است. بیایید به فرانسه برویم و به انقلاب بپیوندیم.

اعتراضات گسترده در سراسر فرانسه پس از هفته‌ها اعتراضات دانشجویی و تنها شش ماه قبل از انتخابات برای جایگزینی رئیس جمهور امانوئل مکرون رخ داد.

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در مورد خشونت‌های فرانسه اظهار نظر کرد و مهاجرت را مقصر دانست و استدلال کرد که فرانسه و سایر کشور‌های غربی در پرداختن به مسائل مربوط به جذب و سازگاری شکست خورده‌اند.

معاون ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: لیبرال‌های غربی جهان سوم را به نام تنوع و شفقت به فرانسه و سایر کشور‌ها وارد کردند. آنها سوالات اساسی در مورد جذب و سازگاری را نادیده گرفتند.

وی افزود: به آنها گفته شد که این منجر به این خواهد شد و آنها گوش ندادند. من دعا می‌کنم که فرانسه، کشوری زیبا با مردمی شگفت‌انگیز، قبل از اینکه بیشتر بنا‌های تاریخی‌اش بسوزد، این دیوانگی را متوقف کند؛ و امیدوارم آمریکایی‌ها توجه کنند. این آینده‌ای است که دموکرات‌های کنگره برای کشور شما به دنبال آن هستند.

خشونت در حاشیه راهپیمایی‌ها در پاریس و سایر شهر‌های فرانسه به دلیل هزینه‌های زندگی آغاز شد. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد که ۵۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند، در حالی که اتحادیه CGT که در این تظاهرات شرکت داشت، این رقم را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

پلیس فرانسه از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضانی که پرتابه پرتاب می‌کردند و آتش‌بازی به راه انداخته بودند، استفاده کرد.

امانوئل گرگوار، شهردار پاریس گفت: تمام خیابان‌های پاریس "ویران شده است"، زیرا گروه‌هایی از جوانان نقابدار، ماشین‌های پارک شده را به آتش کشیدند و مغازه‌ها را غارت کردند.

به گفته مقام ارشد منطقه، در لیموژ، یک شهرداری با قدمت بیش از ۱۴۰ سال، در آتش‌سوزی که به دست معترضان نقابداررخ داد، تا حد زیادی ویران شد. دو ساختمان دیگر در مارسی و لیل مورد حمله قرار گرفته و تخریب شدند. به یک محوطه پلیس در بوردو نیز خسارت وارد شد، در حالی که معترضان در لیون یک دفتر گردشگری را به آتش کشیدند.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم در واکنش به اعتراض‌های خشونت آمیز در این کشور گفت: کسانی که مسئول خشونت، خرابکاری و غارت هستند، مجازات خواهند شد.

وی افزود کسانی که دست به خرابکاری زدند، به دفاتر اداری یا کسب‌وکار‌ها حمله کردند، یا مرتکب غارت شدند حتی در ساختمان‌های شهرداری ما تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.