مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایستادگی و مقاومت مردم را عامل ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار نقدی مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش جان‌فدایان در ساری، مقاومت و ایستادگی مردم را عامل ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید کرد.

سردار نقدی با اشاره به برگزاری ۲۳۱ شب تجمع و حضور مردم در میدان گفت: ایستادگی مردم، امتداد درس آزادگی و مقاومت حضرت زینب کبری (س) است؛ درسی که نشان می‌دهد شرف و انسانیت قابل معامله نیست.

وی با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی می‌تواند به الگویی برای دیگر ملت‌ها تبدیل شود، افزود: مردم ایران با حضور مستمر خود نشان داده‌اند که در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها از مواضعشان عقب‌نشینی نمی‌کنند.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تهدید‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا گفت: این تهدید‌ها را می‌توان در چارچوب تلاش برای ایجاد تفرقه، تضعیف اراده مسئولان و کاهش آمادگی نیرو‌های مسلح ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تهدیدهای نظامی آمریکایی ها تصریح کرد: «قبلاً چه کردی؟ بمب مادر ۱۰ تنی و ۱۴ تنی‌ات را در جنگ ۱۲ روزه انداختی، اما نصفش هم عمل نکرد و غنیمت ما شد. امروز از آن بمب ۱۴ تنی که بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین بمب دنیاست، دو جا هست؛ یکی در ایران و یکی در آمریکا. در آن حمله آن‌طور افتضاح شد که هیچ اثری نداشت. همه آلیاژها و مدارهای آن تجزیه و تحلیل شد و فناوری به کار گرفته شده امروز در دست رزمندگان ماست. اگر توی سر خودت خورد، بدان این آلیاژها از کجا آمده است.»

سردار نقدی تأکید کرد: مردم نباید اجازه دهند اختلاف و آشوب شکل بگیرد، مسئولان نباید در برابر تهدید‌ها دچار سستی شوند و نیرو‌های مسلح نیز باید با آمادگی کامل به وظایف خود ادامه دهند.

وی همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور و آمادگی نیرو‌های مسلح، تهدید به حمله زمینی و دریایی را در برابر حضور و آمادگی مردم و رزمندگان بی‌اثر دانست و گفت: برگ برنده ملت ایران، ایستادگی و مقاومت است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تحولات اروپا و مخالفت برخی شهروندان با سیاست‌های دولت‌هایشان، مدعی شد فشار‌های آمریکا تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

سردار نقدی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت گفت: ملت ایران با اتکا به مردم، نیرو‌های مسلح و رهبری، این مسیر را ادامه خواهد داد.