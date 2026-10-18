در همایش سلامت زنان قزوین اعلام شد: با وجود ۱۷ هزار زوج نابارور و تولد ۱۷۵۰ کودک به همت جهاد دانشگاهی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و توجه به سلامت بانوان از ضروریات استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همایش سلامت زنان با تمرکز بر چالش‌های سلامت باروری، نقش‌های چندگانه زنان در جامعه و خانواده و ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی استان برگزار شد.

در این همایش مریم بیدخام، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به آمار‌های موجود گفت: در حال حاضر ۱۷ هزار زوج نابارور در استان شناسایی شده‌اند، اما خوشبختانه استان در حوزه درمان ناباروری پیشگام است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به سلامت جسم، روح و سلامت باروری از مهم‌ترین اولویت‌هاست، افزود: زنان با توجه به نقش‌های مختلفی که در خارج از خانه، محیط کار و مدیریت امور معیشتی و اقتصادی بر عهده دارند، مستعد فرسودگی هستند؛ به همین دلیل توجه به سلامت این قشر بسیار حائز اهمیت است. بیدخام همچنین خواستار آن شد که سفیران سلامت، آموزش‌های دریافتی را علاوه بر زندگی خود، به دیگر گروه‌های هدف نیز منتقل کنند.

در ادامه، لیلا رحمانی، مدیر مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی استان قزوین با اشاره به فعالیت این مرکز از سال ۱۳۹۲ اظهار کرد: این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به شهروندان قزوینی، پذیرای مراجعانی از استان‌های مجاور است؛ البته با وجود نزدیکی قزوین به تهران، برخی شهروندان به پایتخت مراجعه می‌کنند که باید تلاش شود استان در این زمینه کاملاً تجهیز شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه آمار ۱۷ هزار زوج نابارور در استان عدد بالایی است و باید فکری به حال آن شود، تصریح کرد: با وجود اینکه بخشی از مراحل درمان نیازمند بهره‌گیری از امکانات تهران است، اما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان خدمات در همین مرکز انجام شود و در همین راستا، مرکز جدید ناباروری در کنار بیمارستان ولایت در دست ساخت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش و کمک مرکز جهاد دانشگاهی استان قزوین تاکنون حدود یک‌هزار و ۷۵۰ کودک متولد شده‌اند.