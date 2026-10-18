به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در اجرای پایش مناطق تحت مدیریت ،چند گروه از متخلفان زیست‌محیطی را دستگیر و از آنان، ۲۱ قبضه سلاح شکاری، لاشه یک سر جوجه تیغی، هشت قطعه کبک وحشی، یک رأس گراز وحشی، چندین قطعه ماهی صیدشده و مقادیری ادوات غیرمجاز شکار و صید در مناطق تحت مدیریت استان کشف شد.

کامران فرمان پور بیان کرد: در شهرستان معمولان، ۱۰ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح غیرمجاز به همراه لاشه قطعه قطعه کبک وحشی،در شهرستان چگنی، سه قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک سر جوجه تیعی و در شهرستان الیگودرز سه قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه سه قطعه کبک وحشی کشف شد.

وی گفت: در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد هم یک قبضه سلاح شکاری و در مناطق تحت مدیریت سه قبضه سلاح شکاری دیگر به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی کشف شد.

فرمان پور بیان کرد: همچنین در شهرستان بروجرد لاشه یک رأس گراز وحشی ، در شهرستان‌های دورود، کوهدشت و پلدختر هم چندین قطعه ماهی صیدشده و ادوات صیادی کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی تأکید کرد: برای متخلفان شناسایی‌شده پرونده‌های قانونی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.