بر اساس نسب شناسی انجام شده، سه تن از اجداد و نیاکان رهبر شهید در روستای تاریخی هزاوه اراک، فراهان و تفرش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس تحقیات انجام شده و نسب شناسی، سه تن از اجداد و نیاکان رهبر شهید در سه نقطه استان مرکزی در روستای تاریخی هزاوه اراک، فراهان و تفرش قرار دارد.

حسین محمودی سرپرست میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه اجداد رهبر شهید انقلاب اسلامی که متصل به امام چهارم امام سجاد(ع) هستند، در مجموع بیش از ۷۰۰ سال در این مناطق زندگی کردند و در مقابله با جور زمان توسط دستگاه ظالم به شهادت رسیدند.

او با اشاره به اینکه این اماکن مقدسه و تاریخی دارای معماری‌های دوره‌های آل بویه، ایلخانی و صفویه هستند سالهاست زیارتگاه مشتاقان و پیروان ائمه و بزرگان شیعه است.

محمودی با بیان اینکه رهبر شهید در سفر‌های رسمی و غیر رسمی به اتفاق خانواده سرکشی‌های به این بقاع متبرکه داشته است گفت رهبر معظم انقلاب هم در سخنان خود بار‌ها به این موضوع پرداختند و بر نسب خود در استان مرکزی افتخار کردند.

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