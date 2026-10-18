به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حسین مردانی گفت: توزیع سیب‌زمینی در پنج نقطه شهر همدان، روند افزایشی قیمت این محصول متوقف شده و بازار به سمت تعدیل قیمت حرکت کرده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیب‌زمینی در روز‌های اخیر اظهار کرد: با تدابیر انجام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، روند افزایش قیمت این محصول کنترل شد و از روز گذشته نیز شاهد کاهش قیمت در بازار هستیم.

مردانی با بیان اینکه قیمت سیب‌زمینی در واحد‌های صنفی مختلف با توجه به کیفیت محصول و نوع عرضه متفاوت است، افزود: در حال حاضر، قیمت این محصول در برخی مغازه‌ها حدود ۵۵ هزار تومان و در میوه‌فروشی‌ها و هایپرمارکت‌ها حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.

معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار سیب‌زمینی تصریح کرد: در راستای تعدیل قیمت و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، سیب‌زمینی در پنج نقطه از شهر همدان توزیع شده که یکی از این مراکز، فروشگاه شهروند وابسته به شهرداری است.

مردانی بیان کرد: با اجرای این اقدامات، روند افزایشی قیمت سیب‌زمینی متوقف شده و بازار این محصول از روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته است.