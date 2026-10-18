همایش «دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های صادراتی آذربایجان‌غربی» با حضور رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های عمان، افغانستان، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان و مالزی، در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های عمان، افغانستان، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان و مالزی، به همراه جمعی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران با سفر به آذربایجان‌غربی، ضمن آشنایی با توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان در حوزه‌های صنایع ساختمانی، خودرویی و کشاورزی، در همایش دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های صادراتی و نشست‌های تخصصی توسعه تجارت خارجی حضور خواهند یافت.

دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی، برگزاری همایش «دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های صادراتی آذربایجان‌غربی» همراه با تجلیل از صادرکنندگان برگزیده و برگزاری جلسات دوجانبه تجاری (B۲B)، با هدف تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی استان و رایزنان بازرگانی، از محور‌های این برنامه است.

نشست تخصصی فعالان اقتصادی کشور‌های حوزه غرب آسیا با رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران نیز از دیگر برنامه‌های این سفر خواهد بود.