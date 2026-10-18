چهل‌وهفتمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار (قرارگاه شهید سلامی) با حضور رئیس اتاق اصناف ایران، مدیران ارشد سازمان تعزیرات حکومتی، مسئولان سازمان بسیج اصناف، نماینده وزارت کشور، سازمان پدافند غیرعامل و رؤسای اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور برگزار شد. در این نشست، راهکارهای استمرار خدمت‌رسانی و تامین کالاهای اساسی در شرایط بحران، اصلاح شیوه نظارت‌ها و چالش‌های اخیر بازار نان و محصولات کشاورزی به بحث گذاشته شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران ؛قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با تاکید بر اینکه اتحادیه‌ها حلقه پایانی زنجیره تامین هستند، گفت: افزایش قیمت بسیاری از کالاها از حلقه‌های ابتدایی مانند واردکنندگان و تامین‌کنندگان آغاز می‌شود. لازم است اتحادیه‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌های کلان تنظیم بازار حضور فعال‌تری داشته باشند تا گزارش‌های میدانی بدنه بازار مستقیماً به دست سیاست‌گذاران برسد.

ذخیره‌سازی کالا را «احتکار» تلقی نکنید!

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این جلسه، ضرورت اصلاح نگاه بازرسان به موجودی انبارها بود. نمایندگان تشکل‌های صنفی و مسئولان تعزیرات تصریح کردند:

نگهداری کالا برای مدیریت توزیع در روزهای آینده نباید به‌اشتباه «احتکار» نامیده شود. برخوردهای هیجانی و غیرکارشناسی با انبارهای قانونی، موجب اختلال شدید در زنجیره تامین کالا خواهد شد.

نوسان مقررات صادراتی؛ جهش قیمت پیاز تا ۹۰ هزار تومان

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با انتقاد تند از تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه محصولات کشاورزی اظهار داشت: طی یک ماه گذشته، محدودیت‌ها و مجوزهای صادراتی پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی بارها تغییر کرده است. این نوسانات بدون درنظرگرفتن نیاز بازار داخل، قیمت انواع پیاز را در برخی مناطق از ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسانده است.

وی با اشاره به کاهش سطح زیرکشت پیاز از ۱۵ هزار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار به دلیل زیان کشاورزان، خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی شد.

هشدار نسبت به افت شدید کیفیت نان/ بلاتکلیفی آرد صنف و صنعت

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف با انتقاد از تغییر استانداردها و کاهش وزن چانه نان گفت: کاهش درصد سبوس‌گیری و افت وزن چانه (از جمله کاهش وزن چانه سنگک از ۱۲ به ۶ درصد، لواش و تافتون از ۱۵ به ۱۰ درصد و بربری از ۱۸ به ۱۲ درصد) باعث کاهش جذب آب توسط آرد، بیاتی سریع و افت شدید کیفیت نان شده است.

وی همچنین از بلاتکلیفی تامین آرد واحدهای نان سنتی آزادپز و نان‌های حجیم (گروه ۶) خبر داد و تحویل‌ندادن آرد به این واحدها طی دو هفته اخیر را خطری برای تعطیلی آن‌ها دانست.

تعزیرات: ضابط قضایی نیستیم؛ بازرسی وظیفه اتاق اصناف است

کامران ملکی صادقی، مدیرکل گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر تفکیک وظایف دستگاه‌ها اعلام کرد: تعزیرات مرجع رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی است، نه کشف تخلف و بازرسی میدانی مستقیم.

وی با انتقاد از تعدد و موازی‌کاری تیم‌های نظارتی (بهداشت، جهاد، اصناف و …) تاکید کرد: احیای گشت‌های مشترک با محوریت اتاق‌های اصناف و حضور کارشناسان خود اتحادیه‌ها، مانع از سلیقه‌ای برخورد کردن و تضییع حقوق کسبه و مردم خواهد شد.

برگزاری رزمایش سراسری نانوایی‌ها در ۹ آبان

نماینده سازمان پدافند غیرعامل کشور از اجرای «رزمایش ملی نانوایی‌ها» در نهم آبان‌ماه خبر داد. در این طرح پدافندی، تجهیز نانوایی‌های سراسر کشور به سوخت دوم (دوگانه‌سوز شدن) و موتور برق بررسی و میزان تاب‌آوری شبکه تامین نان در شرایط اضطرار و بحران به محک آزمایش گذاشته می‌شود.

پایش لحظه‌ای ۵۲ قلم کالا و آمادگی استان‌ها

در بخش دیگری از نشست، رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها به ارائه گزارش پرداختند:

اصفهان: پایش روزانه ۵۲ قلم کالای اساسی از تاجر تا مغازه در قالب قرارگاه دائمی؛ مهم‌ترین چالش فعلی نه کمبود کالا، بلکه کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات ارزی است.

یزد: فعال‌سازی ۱۱۰ نانوایی پدافندی؛ تاب‌آوری ۴ ماهه استان در ذخایر گندم و برنج و خودکفایی در تولید مرغ و گوشت قرمز.

آذربایجان غربی: اقدام ۵۰ درصد نانوایی‌ها برای تجهیز به سیستم سه‌گانه‌سوز (گاز، گازوئیل، گاز مایع) و اعلام وفور کالاهای اساسی از گمرکات مرزی.

اردبیل: پیش‌بینی تولید ۷۰۰ هزار تن سیب‌زمینی با نرخ پایه ۳۸ هزار تومان در روستاها و پایداری کامل ذخایر.