اهال روستای چشمه‌شور سرخس، نبود گازرسانی را یکی از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند و گفتند؛ درفصل زمستان، همچنان مجبور به استفاده از نفت برای تأمین گرمایش منازل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اهالی این روستا با اشاره به شرایط سخت زندگی در منطقه‌ای کوهستانی، نبود گازرسانی را یکی از مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند و گفتند در فصل زمستان، مردم همچنان مجبور به استفاده از نفت برای تأمین گرمایش منازل هستند؛ در حالی که سهمیه موجود پاسخگوی نیاز خانوارها در روزهای سرد سال نیست.