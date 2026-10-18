معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند در سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، مخاطب‌محوری، اثربخشی آثار، مشارکت نسل جوان و گفتمان‌سازی را از الزامات ارتقای جایگاه این رویداد فرهنگی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری این جشنواره، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت صاحب‌نظران و پیشکسوتان، تدوین سیاست‌های راهبردی و تقویت رویکرد‌های اثرمحور در مسیر برگزاری این رویداد تأکید کرد.

یعقوب سلیمانی، با اشاره به تلاش‌های پیشکسوتان و فعالان عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: بهره‌گیری از تجربه‌ها و ظرفیت‌های افرادی که سال‌ها در این عرصه تلاش کرده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تحقق اهداف فرهنگی جشنواره باشد. در این مسیر، هم‌اندیشی و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی اعضای شورای سیاست‌گذاری، نقش مهمی در تعیین جهت‌گیری‌ها و ترسیم چشم‌انداز جشنواره خواهد داشت.

رئیس سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد مخاطب‌محور و اثرمحور در برنامه‌ریزی‌های جشنواره، تصریح کرد: در همه مراحل سیاست‌گذاری و اجرا، باید به دنبال رویکرد‌هایی باشیم که ضمن تحقق اهداف جشنواره، امکان برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان را فراهم کنند.

وی افزود: جشنواره ملی فیلم ایثار با توجه به ماهیت و رسالت خود، ظرفیت ارزشمندی برای بازنمایی مفاهیم والای ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی دارد. ازاین‌رو، ضروری است با نگاهی دقیق به اهداف و مأموریت‌های این رویداد، زمینه‌ای فراهم شود تا آثار ارائه‌شده بتوانند علاوه بر برخورداری از کیفیت هنری، در انتقال مفاهیم و تأثیرگذاری بر مخاطبان نیز موفق عمل کنند.

سلیمانی با طرح ضرورت تمایز جشنواره ملی فیلم ایثار از سایر رویداد‌های سینمایی خاطرنشان کرد: باید این موضوع را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهیم که چگونه می‌توان جشنواره‌ای متناسب با هویت و مأموریت فرهنگی آن طراحی کرد که ضمن برخورداری از ویژگی‌های متمایز، بتواند مفاهیم ایثار و شهادت را به شکلی مؤثر و ماندگار به جامعه منتقل کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری را فرصتی برای هم‌افزایی، تبادل دیدگاه‌ها و دستیابی به راهبرد‌های مشترک دانست و بر ضرورت تعیین چارچوب‌های مشخص و تدوین برنامه‌های هدفمند برای این دوره از جشنواره تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های راهبردی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: با هم‌اندیشی، سیاست‌گذاری صحیح و تعیین دقیق برنامه‌ها می‌توان مسیر برگزاری جشنواره را به‌صورت منسجم دنبال کرد و زمینه تحقق اهداف موردنظر را فراهم ساخت. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای شورا و پیشنهاد‌های مطرح‌شده، شاهد تحول و ارتقای جایگاه جشنواره در دوره پیش‌رو باشیم.

سلیمانی همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه مشارکت دانش‌آموزان و جوانان در سومین جشنواره ملی فیلم ایثار تأکید کرد و بهره‌گیری از ایده‌ها و پیشنهاد‌های این گروه‌ها را در پویایی و اثربخشی برنامه‌های جشنواره مؤثر دانست. وی افزود: مشارکت نسل جوان و دانش‌آموزان باید در برنامه‌ریزی‌های جشنواره مورد توجه قرار گیرد. استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های آنان می‌تواند به شناسایی ظرفیت‌های جدید و تقویت ارتباط میان مفاهیم ایثار و شهادت با نسل امروز کمک کند.

به گفته رئیس سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، توجه به مخاطبان و شناخت اقتضائات فرهنگی جامعه، از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه است؛ موضوعی که می‌تواند در افزایش تأثیرگذاری آثار و گسترش دامنه مخاطبان جشنواره نقش‌آفرین باشد.

سلیمانی با اشاره به اهمیت گفتمان‌سازی در مأموریت‌های فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: گفتمان‌سازی از مهم‌ترین مباحث در حوزه فعالیت‌های فرهنگی بنیاد است و تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تعیین چارچوب‌های نظری و توجه به واقعیت‌های جامعه است.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری در جشنواره ملی فیلم ایثار باید به‌گونه‌ای انجام شود که میان اهداف فرهنگی، محتوای آثار و واقعیت‌های جامعه ارتباطی مؤثر برقرار شود. در این چارچوب، جشنواره می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و سینما، به بستری برای تبیین و ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت تبدیل شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امورایثارگران در پایان، ضمن قدردانی از اعضای شورای سیاست‌گذاری و فعالان عرصه فرهنگ ایثار و شهادت، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های منسجم، سومین جشنواره ملی فیلم ایثار با رویکردی هدفمندتر برگزار شود و زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این رویداد فرهنگی فراهم آید. وی بر ضرورت استمرار هم‌فکری و تعامل میان اعضای شورا تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که تصمیم‌ها و برنامه‌های این دوره، در مسیر ارتقای کیفیت جشنواره، تقویت گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش ارتباط مؤثر با مخاطبان به نتیجه برسد.