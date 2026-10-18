همزمان با هفته تربیت بدنی، آیین افتتاحیه المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در این آیین با اشاره به رویکرد عدالت‌محور این وزارتخانه گفت: آغاز المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای با هدف فراگیری همگانی ورزش، تحرک و شادابی در مدارس سراسر کشور کلید خورده است و اجرای بازی‌های بومی و محلی و همچنین توجه ویژه به دانش‌آموزان با نیاز‌های خاص (استثنایی)، از جمله برنامه‌های محوری این دوره است.

عباس حاجی‌زاده افزود: در حال حاضر حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور در این المپیاد‌ها شرکت می‌کنند که تیم‌های برتر مدارس پس از رقابت در مراحل آموزشگاهی و منطقه‌ای، تابستان سال آینده در مسابقات استانی و کشوری حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای وزارت آموزش و پرورش در مناطق محروم تصریح کرد: در کنار این المپیادها، طرح “میدان همدلی” و افتتاح ۱۵۲۰ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دستور کار است. همچنین راه‌اندازی کانون‌های ورزشی در مناطق محروم کاملاً به‌صورت رایگان برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده و هزینه‌های آن به‌طور کامل از سوی وزارتخانه تأمین می‌شود.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با گرامیداشت هفته تربیت بدنی بیان کرد: المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای همزمان در ۱۳ شهرستان و منطقه استان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود قریب به ۷۰ هزار دانش‌آموز در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در این رقابت‌ها مشارکت کنند.