فرماندار کلانشهر شیراز و فرزاد میرزایی شهردار منطقه شش شیراز در سامانه ارتباط مردم و دولت با شماره ۱۱۱ پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات شهروندان خواهند بود.

فردا ؛ پاسخگویی فرماندار شیراز و شهردار منطقه شش به مردم در سامانه ۱۱۱

فردا ؛ پاسخگویی فرماندار شیراز و شهردار منطقه شش به مردم در سامانه ۱۱۱







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام استانداری فارس، سامانه ارتباط مردم و دولت با شماره تلفن ۱۱۱ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ میزبان پاسخگویی مدیران استان خواهد بود.

در این برنامه، سید علاءالدین کراماتی فرماندار کلانشهر شیراز از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰ و فرزاد میرزایی شهردار منطقه شش شیراز از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ از طریق سامانه سامد پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات شهروندان خواهند بود.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از زمان پاسخگویی و ارتباط با مدیران استان و فرمانداران از سامانه ۱۱۱ ارتباط مردم و دولت استفاده کنند.

این برنامه با شعار دولت پای کار مردم و با همکاری اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد، امورحقوقی و ارتباطات مردمی استانداری فارس و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس برگزار می‌شود.