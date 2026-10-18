مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح ابعاد مختلف ناترازی انرژی، بر ضرورت بازنگری در حکمرانی انرژی، اصلاح رویکرد‌های توسعه‌ای، مدیریت هوشمند مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و نخبگانی کشور برای حل مسائل ساختاری صنعت برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در نشست تخصصی با جمعی از دانشجویان منتخب دانشگاه‌های برجسته کشور با بیان اینکه ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً با افزایش ظرفیت تولید برطرف کرد، اظهار داشت: عبور پایدار از این چالش، مستلزم توجه هم‌زمان به تأمین سوخت، اقتصاد انرژی، مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در نظام حکمرانی انرژی است.

اله‌داد با اشاره به ضرورت بازنگری در الگو‌های توسعه کشور، برخورداری از منابع طبیعی را به‌تنهایی برای دستیابی به رفاه عمومی و توسعه پایدار کافی ندانست و بر اهمیت سرمایه انسانی، نهاد‌های کارآمد و سازوکار‌های اثربخش تصمیم‌گیری تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت برخی مناطق برخوردار از منابع نفت و گاز که همچنان با چالش‌های توسعه‌ای مواجه‌اند، خاطرنشان کرد: تبدیل ظرفیت‌های طبیعی به ثروت پایدار و رفاه عمومی، به نحوه مدیریت منابع، کیفیت سیاست‌گذاری و میزان بهره‌گیری از دانش و سرمایه انسانی وابسته است.

به گفته مدیرعامل توانیر، همین منطق در صنعت انرژی نیز صدق می‌کند؛ به این معنا که برخورداری از منابع گسترده انرژی، بدون اصلاح سازوکار‌های حکمرانی و استفاده بهینه از منابع، لزوماً به پایداری تأمین و بهره‌وری اقتصادی منجر نخواهد شد. همچنین ثروت طبیعی بدون سرمایه انسانی و حکمرانی کارآمد، توسعه‌آفرین نیست.

ناترازی گاز؛ ضرورت بازنگری در الگوی توسعه نیروگاهی

مدیرعامل توانیر با اشاره به تشدید چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها در پی تحولات اخیر، بر بازنگری در مبانی برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت تولید برق تأکید کرد. از طرفی توسعه نیروگاهی بدون تضمین تأمین پایدار سوخت، راهکار کاملی برای عبور از ناترازی انرژی نیست.

اله‌داد تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های جدید باید بر اساس ارزیابی واقع‌بینانه از امکان تأمین پایدار سوخت، محدودیت‌های زیرساختی و الزامات اقتصادی انجام شود؛ چراکه افزایش ظرفیت نیروگاهی، بدون تضمین تأمین سوخت مورد نیاز، به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت انرژی کشور را تأمین کند.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های اروپایی در مواجهه با بحران تأمین انرژی پس از جنگ اوکراین، تنوع‌بخشی به سبد انرژی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های سوخت و توسعه سازوکار‌های هوشمند مدیریت مصرف را از الزامات افزایش تاب‌آوری نظام انرژی دانست.

مدیریت مصرف؛ راهکاری مؤثر در کنار توسعه ظرفیت تولید

اله‌داد با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان‌بر بودن احداث نیروگاه‌های جدید، مدیریت تقاضا را از مهم‌ترین ابزار‌های در دسترس برای کاهش فشار بر شبکه برق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی استاندارد، به سرمایه‌گذاری قابل توجه و زمان کافی نیاز دارد، اظهار داشت: در شرایطی که توسعه ظرفیت تولید با محدودیت‌های مالی، فنی و زمانی مواجه است، مدیریت مصرف و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش مؤثری در کاهش ناترازی ایفا کند.

مدیرعامل توانیر افزود: مدیریت مصرف نباید صرفاً به محدودسازی مصرف‌کنندگان تقلیل یابد، بلکه باید با اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه فناوری‌های هوشمند، اصلاح سازوکار‌های اقتصادی و افزایش مشارکت اجتماعی همراه شود.

به گفته وی، تغییر پایدار در رفتار مصرفی جامعه، نیازمند آگاهی‌بخشی مؤثر، سیاست‌گذاری منسجم و مشارکت فعال همه بخش‌های مصرف‌کننده است؛ رویکردی که می‌تواند در کنار توسعه زیرساخت‌ها، به استفاده کارآمدتر از منابع انرژی کشور منجر شود.

نقشه راه همکاری با دانشگاه‌ها

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت برق، مسئله‌شناسی دقیق را نقطه آغاز هرگونه اقدام اصلاحی و نوآورانه دانست.

اله‌داد با اشاره به اینکه ارائه راهکار‌های مؤثر مستلزم شناخت صحیح ابعاد مسئله است، بر ضرورت تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه‌ها به راه‌حل‌های عملیاتی و قابل ارزیابی برای مسائل صنعت برق تأکید کرد.

وی ایجاد بستر‌های عملیاتی برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مسائل صنعت برق، راه‌اندازی آزمایشگاه‌های سیاستی برای ارزیابی پیشینی پیامد‌های تصمیمات کلان، شکل‌دهی شبکه سفیران صنعت برق در دانشگاه‌ها و تقویت نوآوری اجتماعی را از محور‌های مهم توسعه این همکاری‌ها برشمرد.

به گفته مدیرعامل توانیر، تعامل دانشگاه و صنعت زمانی به نتایج ملموس منجر خواهد شد که از سطح نشست‌ها و تبادل نظر‌های مقطعی فراتر رود و در قالب همکاری‌های مستمر، مسئله‌محور و نتیجه‌گرا دنبال شود.

عبور از ناترازی با اصلاح هم‌زمان ساختار‌ها و رفتار‌های مصرفی

اله‌داد در جمع‌بندی مباحث خود، ناترازی انرژی را مسئله‌ای چندبعدی دانست که حل آن به اقدامات هماهنگ در حوزه‌های فنی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی نیاز دارد.

وی تأکید کرد: افزایش ظرفیت تولید، بدون توجه به پایداری تأمین سوخت و مدیریت تقاضا، راهکاری کافی برای عبور از ناترازی نیست. در مقابل، ترکیب توسعه زیرساخت‌ها با اصلاح حکمرانی انرژی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت هوشمند مصرف و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها می‌تواند مسیر دستیابی به پایداری بیشتر در تأمین انرژی را هموار کند.

مدیرعامل توانیر همچنین بر ضرورت استفاده نظام‌مند از دانش و توان تخصصی نخبگان برای ارزیابی سیاست‌ها، شناسایی گلوگاه‌های ساختاری و طراحی راهکار‌های مبتنی بر شواهد تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی تصمیم‌گیری و تقویت تاب‌آوری صنعت برق کشور باشد.