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عضو دفتر سیاسی حماس گفت : حمله به خبرنگاران سیاستی برنامه ریزیشده برای پنهان نگه داشتن جنایات رژیم اشغالگر صهیونی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از کانال تلگرامی شهاب، باسم نعیم از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت: حمله به خبرنگاران سیاستی برنامه ریزیشده برای پنهان نگه داشتن حقیقت و سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم اشغالگر صهیونی است.
باسم نعیم در این باره گفت: حمله مُشتی از شهرک نشینان صهیونیست به «هایدی لوین» خبرنگار آمریکایی روزنامه واشنگتن پست هنگام پوشش خبری در فصل چیدن زیتون در روستای «ابوفلاح» در کرانه باختری که به مصدومیت و شکستگیهای متعدد وی منجر شد، از رژیمی که قوانین بین الملل و هنجارهای انسانی را زیر پا گذاشته و حکومتی که به طور هدفمند از حملات تروریستی شهرکنشینان علیه فلسطینیان، مهمانان، داراییها و مزارع آنها حمایت میکند، بعید نیست.
وی تصریح کرد: تعرض و ایجاد وحشت علیه خبرنگاران، هیئتهای دیپلماتیک سیاستی سازمان یافته است که دولتِ جنایتکار جنگی یعنی بنیامین نتنیاهو آن را دنبال و در صدد تحریف و پنهان کردن واقعیتها است. بیش از ۲۶۰ خبرنگار از سوی ارتش تروریست اشغالگر اسرائیل در نوار غزه، طی سه سال از جنگ نسل کشی و با خونسردی تمام به شهادت رسیدند.
این در حالی است که اکنون تمام جهان با دقیقترین جزئیات از واقعیت آنچه در جریان نسلکشی و پاک سازی قومی در غزه رخ داده آگاه شده است. جامعه بینالملل باید در قبال تخلفات و جنایات رژیم تروریست و قانون شکن اسرائیل و ارتش جنایتکارش و شهرک نشینان فاشیست آن به مسئولیتهای خود عمل کند.