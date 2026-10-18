به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از کانال تلگرامی شهاب، باسم نعیم از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت: حمله به خبر‌نگاران سیاستی برنامه ریزی‌شده برای پنهان نگه داشتن حقیقت و سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم اشغالگر صهیونی است.

باسم نعیم در این باره گفت: حمله مُشتی از شهرک نشینان صهیونیست به «هایدی لوین» خبر‌نگار آمریکایی روزنامه واشنگتن پست هنگام پوشش خبری در فصل چیدن زیتون در روستای «ابوفلاح» در کرانه باختری که به مصدومیت و شکستگی‌های متعدد وی منجر شد، از رژیمی که قوانین بین الملل و هنجار‌های انسانی را زیر پا گذاشته و حکومتی که به طور هدفمند از حملات تروریستی شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، مهمانان، دارایی‌ها و مزارع آنها حمایت می‌کند، بعید نیست.

وی تصریح کرد: تعرض و ایجاد وحشت علیه خبرنگاران، هیئت‌های دیپلماتیک سیاستی سازمان یافته است که دولتِ جنایتکار جنگی یعنی بنیامین نتنیاهو آن را دنبال و در صدد تحریف و پنهان کردن واقعیت‌ها است. بیش از ۲۶۰ خبر‌نگار از سوی ارتش تروریست اشغالگر اسرائیل در نوار غزه، طی سه سال از جنگ نسل کشی و با خونسردی تمام به شهادت رسیدند.

این در حالی است که اکنون تمام جهان با دقیق‌ترین جزئیات از واقعیت آنچه در جریان نسل‌کشی و پاک سازی قومی در غزه رخ داده آگاه شده است. جامعه بین‌الملل باید در قبال تخلفات و جنایات رژیم تروریست و قانون شکن اسرائیل و ارتش جنایتکارش و شهرک نشینان فاشیست آن به مسئولیت‌های خود عمل کند.