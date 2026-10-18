معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگراندر پیامی درگذشت حاج محرمعلی شفیع آبادی پدر شهیدان حبیب اله و فریدون شفیع آبادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگراندر پیامی درگذشت حاج محرمعلی شفیع آبادی پدر شهیدان حبیب اله و فریدون شفیع آبادی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سیداحمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر شفیع آبادی

سلام علیکم

پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایه‌های خویش گذشتند و فرزندان عزه خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نثار نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

مرحوم «حاج محرمعلی شفیع آبادی» پدر شهیدان والامقام «حبیب اله و فریدون شفیع آبادی» پس از سال‌ها صبر و بردباری ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت.

به روح این سفر کرده به ملکوت و روان پاک فرزندان شهیدش درود می‌فرستم. ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحوم علو درجات و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسألت دارم. ان شاء الله روح بلند ایشان در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار گردد.

سید احمد موسوی