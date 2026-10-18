گشت های مشترک نظارتی صنفی؛

معدوم سازی ۴۰۰ کیلوگرم مرغ و گوشت غیرقابل مصرف در اسلامشهر

در جریان گشت مشترک نظارتی اسلامشهر از ۷ واحد صنفی شامل واحدهای عرضه مرغ و گوشت و رستوران این شهرستان، مقدار ۴۰۰ کیلوگرم آلایش مرغ و ۵ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف، معدوم‌سازی شد.