گشت های مشترک نظارتی صنفی؛
معدوم سازی ۴۰۰ کیلوگرم مرغ و گوشت غیرقابل مصرف در اسلامشهر
در جریان گشت مشترک نظارتی اسلامشهر از ۷ واحد صنفی شامل واحدهای عرضه مرغ و گوشت و رستوران این شهرستان، مقدار ۴۰۰ کیلوگرم آلایش مرغ و ۵ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف، معدومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
در این گشت مشترک که با حضور نمایندگان فرمانداری، اتاق اصناف، اداره صمت، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برگزار شد، وضعیت بهداشتی، نحوه عرضه و انطباق فعالیت واحدها با ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقدار ۱۰۰ کیلوگرم گوشت چرخکرده فاقد هویت، جهت بررسی و نمونهبرداری ضبط موقت شد و تا مشخص شدن نتیجه آزمایشها، در توقیف باقی خواهد ماند.