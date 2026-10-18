

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،دکتر علیرضا کریمیان با اعلام این خبر گفت: به‌منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته در مرحله پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، مجدداً تا پایان روز جمعه اول آبان‌ تمدید شده است.



وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱۶ هزار نفر در این مرحله از پذیرش ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطلاعیه‌های اصلاحی مربوط که در نشانی https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶/news/view/۱۴۵۹۱/۱۳۸۸۶/Staging منتشر شده است، با مراجعه به سامانه ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ به نشانی https://register۱.sanjesh.org/SarNoExam_up۱۴۰۵۰۶، نسبت به ثبت‌نام و درج کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در تاریخ ۱۳ مهرماه و اطلاعیه‌های اصلاحی سری اول، دوم و سوم در روز‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تأکید کرد: ضروری است متقاضیان پیش از ثبت‌نام، تمامی شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما و اصلاحیه‌های منتشرشده را به‌دقت مطالعه کرده و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را آماده کنند.