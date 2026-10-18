برنامه‌های «شهر امن» با بررسی نقاط حادثه‌خیز تهران و «تهران ۲۰» با موضوع هوشمندسازی آموزش و پرورش و سرشماری نفوس، امشب از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن» دوشنبه ۲۷ مهر، با حضور رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی نقاط حادثه‌خیز پایتخت و اقدامات مدیریت شهری در ترمیم و رفع این نقاط می‌پردازد.

سرهنگ «اسماعیل احسان‌پور»، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن بررسی نقاط حادثه‌خیز تهران در مقایسه با سال‌های گذشته، به میزان تأثیرگذاری رفع این نقاط در کاهش تصادفات می‌پردازد.

همچنین بررسی ایمنی معابر منتهی به مدارس در مهرماه، از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه بررسی می‌شود.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ پخش می‌شود.

بررسی تحول دیجیتال در نظام آموزش و پرورش و سلامت بر اساس برنامه هفتم و همچنین آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه ثبت مبنا و هوشمند، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«محسن نجفی‌خواه»، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، به بررسی تحول دیجیتال در نظام آموزش و پرورش و نظام سلامت بر اساس برنامه هفتم توسعه خواهد پرداخت.

همچنین «علی اکبر محزون»، دبیر ستاد نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبت‌مبنا، در خصوص آغاز نهمین سرشماری کشور به شیوه ثبت‌مبنا و هوشمند گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ پخش می‌شود.