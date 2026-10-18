در مراسمی به مناسبت روز ملی استاندارد از ۶ واحد تولیدی نمونه ملی و استانی در زمینه رعایت شاخص‌های استاندارد قدردانی شد.

به مناسبت روز ملی استاندارد،

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد در این مراسم با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از هزار و یکصد فرآورده مشمول استاندارد اجباری در کشور تولید می‌شود، گفت: در دوره جدید برای افزایش سرعت تولید، زمان ترخیص مواد اولیه وارداتی در گمرک از یازده به شش روز کاهش یافته است.

طاهری افزود: دنیا امروز در زمینه استاندارد در نسل پنجم قرار دارد و، اما در کشور ما در حال گذر از نسل دو به نسل سه هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم با اشاره به اهمیت استاندارد در همه جنبه‌های زندگی مردم گفت: استاندارد یک الزام فنی صرف نیست بلکه یک ارزش اجتماعی است و برای داشتن جامعه‌ای سالم تولید کننده و مردم باید به کیفیت و سلامت محصول اهمیت بدهند.

ملیحی مدیرکل استاندارد استان از انجام ۹۹۳ مورد نمونه برداری از فرآورده‌های واحد‌های تولیدی، صنعتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در ۶ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت ۵۹ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد هم صادر شده است.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از تولیدات واحد‌های تولیدی، صنعتی مشمول استاندارد اجباری در استان دایر شده بود.