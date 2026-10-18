به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان ایلام امروز، یکشنبه در حاشیه این آیین گفت: هدف از برپایی این برنامه؛ آغاز رسمی رقابت‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای در سراسر استان است؛ تا دانش‌آموزان در رشته‌های گوناگون با هم رقابت کنند و برترین‌ها به مراحل بالاتر راه یابند.

رحمان محمدی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها؛ این المپیاد در همه شهرستان‌ها و بخش‌های استان و در چهار مرحله مدرسه‌ای، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح، همه آموزشگاه‌های استان؛ از جمله مدارس عشایری، روستایی، استثنایی و شهری را در همه دوره‌های تحصیلی شامل می‌شود و در قالب ورزش‌های آموزشگاهی، کانونی و بازی‌های بومی و محلی اجرا خواهد شد.