استاندار آذربایجان‌غربی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای تأمین نیاز‌های کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای تأمین نیاز‌های کشور تأکید کرد.

رضا رحمانی در نشست با رایزنان بازرگانی ایران در چندین کشور و مدیران سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه مرز‌های استان نباید صرفاً گذرگاه‌های زمینی تلقی شوند، افزود: مرز‌ها دروازه ارتباط با کشور‌های مختلف و بستری راهبردی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری و ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای کشور هستند.

وی همچنین با اشاره به تجربه استان در دوران جنگ دوازده‌روزه، بر ضرورت تأمین ملزومات تولید و استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای جایگزینی مسیر‌های وارداتی تأکید کرده و یادآور شد: فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی با هدف پاسخ‌گویی به شرایط جدید و تأمین به‌موقع نیاز‌های مردم در دستورکار قرار گرفته است.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت نگاه ملی به مسائل اقتصادی نیز تأکید کرده و افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، همه ظرفیت‌های استان برای تأمین نیاز‌های کشور به کار گرفته شده و دولت نیز آمادگی دارد موانع داخلی پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را برطرف کند.

رحمانی همچنین نقش سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی را در توسعه صادرات و رفع موانع تجارت مهم دانسته و اضافه کرد: تقویت ارتباط با بازار‌های هدف، پیگیری مذاکرات اقتصادی و حمایت مؤثر از صادرکنندگان ایرانی برای افزایش حضور در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دستورکار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل تعاملات با رایزنان بازرگانی به نتایج عملیاتی، افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مرزنشینان، افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، سفارتخانه‌ها و رایزنان اقتصادی می‌توان برای تأمین منافع کشور و مردم، از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.