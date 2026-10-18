نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست وضعیت معابر روستایی شیراز و زرقان بررسی و بر ضرورت تسریع در عملیات بهسازی و آسفالت جاده‌های روستایی تاکید شد.

نجابت ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها در مناطق روستایی برای بهبود زندگی ساکنان، خواستار حمایت‌های ویژه بنیاد مسکن جهت رفع مشکلات معابر و تسهیل تردد در این مناطق شد.

▫️مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس نیز با استقبال از این رویکرد، ضمن تأکید بر اهمیت توسعه روستایی، اعلام کرد که بنیاد مسکن در همکاری با نمایندگان مجلس، تمام تلاش خود را برای اجرای بهینه پروژه‌های بهسازی و آسفالت معابر به کار خواهد گرفت.