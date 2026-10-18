دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در بازدید از منطقه گردشگری «کامان»، ضمن تأکید بر صیانت از حقوق عامه و رفع موانع یک دهه‌ای این طرح، ضرب‌الاجلی سه‌ماهه برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از تله‌سی‌یژ کامان تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی‌اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، به همراه جمعی از مدیران مجموعه مدیریت شهری استان از تله‌سی‌یژ کامان واقع در منطقه گردشگری «کامان» بازدید کرد.

این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه و با هدف پایش وضعیت زیرساخت‌های این مجموعه تفریحی و ورزشی و بررسی موانع بهره‌برداری از آن صورت گرفت.

دادستان قزوین در این بازدید بر لزوم صیانت مدیران از حقوق عامه در پروژه‌های عام‌المنفعه استان تأکید کرد و گفت: مدیران اجرایی باید تکالیف قانونی خود را در جلوگیری از تضییع اموال و منافع عمومی به‌کار گیرند و لازم است با هم‌افزایی، تعامل و هماهنگی، دلایل موانع موجود را شناسایی و برای بهره‌مندی عموم مردم از این ظرفیت‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به توقف بیش از یک دهه‌ای این پروژه تصریح کرد: هم به لحاظ نیاز جامعه به نشاط اجتماعی و هم به لحاظ منطق اقتصادی پروژه که بیش از یک دهه از سرمایه‌گذاری آن می‌گذرد، پذیرفته نیست که چنین مجموعه‌ای همچنان معطل بماند؛ بی‌تردید معطل ماندن پروژه‌هایی که با نشاط عمومی جامعه در ارتباط است، از مصادیق تضییع حقوق عامه به‌شمار می‌رود. از این رو دادستانی استان این موضوع را در اولویت قرار داده و برای رفع مشکل ده‌ساله استان تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

عسگری با اشاره به مشکل اصلی بررسی‌شده در این بازدید اظهار داشت: مسئله مالکیت این مجموعه تفریحی و ورزشی با همکاری‌های صورت‌گرفته بین سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شهرداری قزوین مرتفع شد و مقرر گردید با مدیریت شهرداری قزوین، راه‌اندازی و بهره‌برداری این مجموعه با انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح در اسرع وقت آغاز شود.

وی افزود: انتخاب پیمانکار این مجموعه می‌بایست با رعایت موازین قانونی و اهلیت‌سنجی لازم صورت گیرد تا با رعایت استاندارد‌های ایمنی، نسبت به راه‌اندازی مجموعه و دریافت تأییدیه لازم از اداره‌کل استاندارد اقدام شود. این امر باید با نظارت دقیق اداره‌کل استاندارد و در چارچوب کامل ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی انجام شود تا زمینه ارائه خدمات مطلوب و مطمئن به گردشگران فراهم گردد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با تعیین ضرب‌الاجل سه‌ماهه برای راه‌اندازی این مجموعه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند گزارش پیشرفت اقدامات را به‌صورت مستمر به دادستانی ارائه کنند.

در این بازدید، معاون دادستان مرکز استان، مدیران سازمان بازرسی، شهردار قزوین، شهردار محمدیه و رئیس سازمان همیاری شهرداری‌ها، دادستان عمومی و انقلاب قزوین را همراهی می‌کردند.