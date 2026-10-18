

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افشین هادی چگینی، رئیس این فدراسیون، در دیدار با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، درباره آخرین وضعیت ورزش‌های رزمی کشور، برنامه‌های پیش‌رو و روند ساماندهی سبک‌های رزمی به گفت‌و‌گو پرداخت.

در ابتدای این نشست، چگینی با اشاره به برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی کیک‌بوکسینگ در کرمان و پانکریشن و گراپلینگ در تهران اظهار داشت: با توجه به پیش‌رو بودن مسابقات جهانی کیک‌بوکسینگ و همچنین رقابت‌های جهانی پانکریشن و گراپلینگ در باکو، منتخبین این رشته‌ها در کرمان و تهران، زیر نظر کادر فنی و مربیان، در اردو‌های تدارکاتی و انتخابی حضور دارند. امیدواریم با انتخاب بهترین ورزشکاران، در مسابقات پیش‌رو نیز به افتخارات ارزشمندی دست پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در ادامه، ساماندهی سبک‌های رزمی در کشور را از اولویت‌های مهم این فدراسیون برشمرد و افزود: عملکرد و نحوه فعالیت تمامی سبک‌های رزمی در سراسر کشور را با دقت بیشتری رصد می‌کنیم و در این زمینه به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده‌ایم. بی‌تردید ساماندهی سبک‌های رزمی، نقش مؤثری در ارتقای نظارت، بهبود روند فعالیت‌ها و پاسخگویی بهتر به مخاطبان این رشته‌ها خواهد داشت؛ موضوعی که از دغدغه‌های اصلی فدراسیون به شمار می‌رود.

در ادامه این دیدار، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، ضمن ابراز رضایت از عملکرد فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی در تمامی ابعاد به برگزاری مسابقات قهرمانی کیک‌بوکسینگ کشور (گرامیداشت هفته دولت، یادواره رهبر شهید و سردار حاج قاسم سلیمانی) در کرمان با حضور بیش از دو هزار شرکت‌کننده اشاره کرد و با تمجید از روند برگزاری این رویداد، برای خانواده بزرگ ورزش‌های رزمی کشور آرزوی موفقیت کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با تأکید بر اهمیت ساماندهی سبک‌های رزمی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، ساماندهی سبک‌های رزمی در کشور است. ساماندهی این سبک‌ها، رسیدگی به مشکلات و رفع چالش‌های پیش‌روی آنها، نقش بسزایی در مسیر رشد و توسعه فدراسیون خواهد داشت. یقین دارم استمرار عملکرد ارزشمند فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی و تداوم روند رو به رشد ورزش‌های رزمی کشور، به موفقیت‌های بیشتری منتهی خواهد شد.

این دیدار در راستای بررسی شرایط کنونی ورزش‌های رزمی کشور، پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون، تأکید بر تداوم روند عملکرد مطلوب فدراسیون در جوامع بین المللی و ارتقای جایگاه این رشته‌ها در ورزش کشور برگزار شد.