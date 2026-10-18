به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم در نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم ایثار با تأکید بر ضرورت عالمانه‌سازی هویت جشنواره ایثار گفت: مضمون محوری این رویداد فرهنگی، ازخودگذشتگی، ایثار و فداکاری است؛ مفاهیمی که در فطرت و نهاد انسان جای گرفته و بروز و ظهورشان در فرهنگ شهادت و جهاد دیده می‌شود. هر جامعه‌ای که از خودگذشتگی و ایثارگری نداشته باشد، به‌تدریج از هم می‌پاشد؛ در حالی که این روحیه از صدر اسلام تاکنون در تعزیه‌ها و آثار هنری ما نیز بازتاب داشته است و همان جایی است که در برابر ظلم باید از خودگذشتگی کرد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد با اشاره به اکران و پخش آثاری که جنبه ایثارگری، اطلاع‌رسانی درست و مبارزه با استکبار و فزون‌طلبی استعمار نوین را دارند، خواستار فراهم شدن بستر نمایش و توزیع این فیلم‌ها در ذیل جشنواره شد تا این رویداد به معنای واقعی خود جشنواره‌ای بین‌المللی باشد.

وی با یادآوری ساختار درام در ادبیات نمایشی شرقی، گفت: در آثار دراماتیک، در کنار کشمکش اصلی، یک کاراکتر راهنما یا مرشد حضور دارد؛ شخصیتی که گاه در متن می‌آید و گاه از آن خارج می‌شود، اما در نهایت مخاطب را هدایت می‌کند. این کاراکتر در روایت‌های ما یک روحانی یا عارف است، اما در ادبیات و فرهنگ غربی امروزی الگوی آن به «ابَرانسان» تغییر یافته است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد گفت: در معرفی شهدای کشور به‌جای روایت مستقیم که گاه اثرگذاری کمتری دارد، از سوژه‌های دیگر که در آنها ایثار رخ داده بهره بگیریم و در همان قالب از این «مرشد» یا راهنمای خوب استفاده کنیم. این نکته‌ای است که امروز در روایت‌های هنری ما فراموش شده و اگر می‌خواهیم یک اثر معنوی و اثرگذار در حوزه ایثار تولید کنیم، باید به این مفاهیم توجه ویژه داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم با تاکید بر تولید اثر معنوی و اثرگذار در حوزه ایثارگران، گفت: کمیته علمی جشنواره باید بسیار قوی شود و کارگاه‌ها و نشست‌های علمی با حضور اندیشمندان برگزار کند تا مسئله چگونه می‌توان ایثار و ازخودگذشتگی را به فیلم و اثر هنری تبدیل کرد، به‌صورت تخصصی پاسخ داده شود.

وی گفت: شورای سیاست‌گذاری به تولید اثر بپردازد و محدود به فیلم، اثر مستند یا فیلم کوتاه نماند. فیلمنامه‌نویسان خوب و داستان‌نویسان و قصه‌نویسان خوب نیز باید وارد بخش مسابقات شوند؛ حتی اگر آن فیلمنامه یا قصه به فیلم و اثر هنری تبدیل نشود، همین‌اندازه که قصه تولید شود، ارزش دارد. این افزوده‌ای بر هویت جشنواره است که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد تأکید کرد: هر جشنواره باید دست‌کم یک تا دو «پدیده» داشته باشد؛ زیرا جشنواره‌ای بدون پدیده در میان ده‌ها جشنواره بزرگ کشور گم می‌شود. این پدیده می‌تواند در موسیقی، فیلمنامه یا کارگردانی باشد، اگر این اثر یا پدیده را دست بگیریم و بازتاب داده شود، می‌تواند برند جشنواره شود و در اعتبارزایی و افزایش جایگاه رویداد اثرگذار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم بابیان اینکه تولید برای جشنواره تنها روش مطلوبی نیست، تصریح‌کرد: مشکلی نیست که در دل تولیدات، یکی دو اثر بسیار خوب برای جشنواره سفارش داده شود؛ مشروط بر اینکه واقعاً کار خوب انجام شود و اثر بتواند عرضه شود و برندسازی کند.