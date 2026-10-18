به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست مشترک میان معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی و سفیر پاکستان در تهران، ضمن بررسی ابعاد سند جامع همکاری‌ها و مرور سوابق تبادلات دوجانبه از جمله برقراری ۸ پرواز هفتگی از مبدأ تهران و مشهد به شهر‌های لاهور، کراچی و اسلام‌آباد، راهکار‌های تسریع در صدور روادید گروهی، توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، و همچنین اجرای تور‌های ترکیبی با محوریت جاده ابریشم و گردشگری سلامت مورد توافق قرار گرفت.

نشست هم‌اندیشی توسعه تعاملات گردشگری میان ایران و پاکستان با حضور محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، «عمران احمد صدیقی» سفیر پاکستان در تهران، «کاشف علی» دبیر سوم، سرکار خانم «سرحد جبیل» رایزن سفارت، و مهدی شجاعی مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

در این نشست، محسنی بندپی ضمن خوشامدگویی به هیأت دیپلماتیک پاکستان، از میانجی‌گری و مواضع سازنده اسلام‌آباد در تحولات اخیر قدردانی کرد و با اشاره به دیدار اخیر سفیر پاکستان با وزیر محترم کشورمان، اراده جدی دو کشور برای برداشتن موانع و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری را یادآور شد.

ریشه‌های عمیق تمدنی و ضرورت معرفی متقابل فرهنگ و ادبیات

عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان، با اشاره به پیوند‌های ناگسستنی تاریخی، زبانی و دینی میان دو ملت—به‌ویژه اشتراک اقوام بلوچ، فارس‌زبان و پشتون—تأکید کرد:

«مردم پاکستان آشنایی عمیقی با مفاخر ایران همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظ و سعدی دارند، اما متأسفانه در جامعه ایران شناخت کمتری از تاریخ و ادبیات غنی پاکستان و متون شعر زبان اردو وجود دارد که این خلأ باید با اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی معاونت گردشگری جبران شود.»

سفیر پاکستان همچنین تصریح کرد که گردشگران پاکستانی فراتر از سفر زیارتی به مشهد، قم و زیارتگاه‌هایی، چون آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم (ع)، بی‌بی شهربانو و حتی آرامگاه امام محمد غزالی در توس، به دنبال بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی پاکستان (مانند کوه‌های سرسخت برای تور‌های کوهنوردی) و همچنین زیرساخت‌های پیشرفته گردشگری سلامت در ایران (از جمله بیمارستان‌ها و دهکده سلامت اصفهان) هستند. وی همچنین پیشنهاد داد با توجه به جذابیت و محتوای فاخر سریال‌های پاکستانی، تبادل رسانه‌ای و نمایشی میان دو کشور جایگزین محصولات مشابه منطقه‌ای شود.

پیگیری نقشه راه پروازی، تسهیل روادید و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی

بررسی اسناد راهبردی و سوابق همکاری‌های دوجانبه در این نشست نشان داد که مناسبات گردشگری دو همسایه اکنون با تکیه بر زیرساخت‌های ملموس‌تر دنبال می‌شود. در حوزه پیوند‌های هوایی، هم‌اکنون هشت پرواز منظم هفتگی از مبدأ تهران و مشهد به مقاصد اسلام‌آباد، لاهور و کراچی توسط ایرلاین‌های ایرانی برقرار است و طرفین بر توسعه مسیر‌های منظم و مقرون‌به‌صرفه در خطوط هوایی، زمینی، ریلی و دریایی تأکید دارند.

همچنین در بخش دیپلماسی کنسولی، با وجود الزام اخذ روادید، سیاست‌های نوینی برای تسهیل ویزای گروهی از مسیر دفاتر مسافرتی معتبر و با هماهنگی دستگاه دیپلماسی به اجرا درآمده که با توجه به سکونت بیش از ۸۰ هزار شهروند ایرانی در پاکستان و تقاضای فزاینده سفر، گامی گره‌گشا در تبادلات دو ملت به شمار می‌رود.

در همین راستا، استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به‌عنوان کانون‌های راهبردی میزبانی و ورود گردشگران پاکستانی تعیین شدند تا ضمن ساماندهی تردد‌های زمینی، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زیرساخت‌های مناطق مرزی و مقاصد مذهبی هموار گردد؛ رویکردی که در امتداد اسناد پیشین همکاری، حضور موفق در رویداد‌هایی نظیر ITF ۲۰۲۵ و تعاملات تخصصی در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اکو، نویدبخش جهش در روابط سیاحتی دو کشور است.

بخش پایانی و برنامه‌های در دست اقدام دفتر بازاریابی

در بخش دیگری از این نشست، مهدی شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، با تبیین آخرین اقدامات اجرایی و اسناد در دست پیگیری دفتر بازاریابی، نقشه راه عملیاتی همکاری‌های گردشگری دو کشور را تشریح کرد و گفت:

«در راستای ساماندهی اصولی جریان ورود گردشگران و اتکا به ظرفیت بخش خصوصی مجرب، فهرست مشخصات دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری ایرانی واجد شرایط برای هماهنگی نهایی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته است. همچنین به‌منظور بازگشایی پنل صدور روادید و ملاک عمل قرار گرفتن سازوکار‌های اجرایی، ۲۶ دفتر از استان‌های هدف شامل تهران، ایلام، خراسان رضوی و جنوبی، کرمانشاه و گلستان معرفی شده‌اند و قرارداد همکاری منسجم با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران جهت نظارت‌پذیر کردن این فرایند در حال انعقاد است.»

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه برای تحقق توافقات فی‌مابین افزود:

«به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی نوین، خواستار تسریع در ارسال فهرست رسمی توراپراتور‌های معتبر پاکستانی و همچنین اسامی و مشخصات اینفلوئنسر‌های تخصصی گردشگری آن کشور هستیم تا بتوانیم با تداوم تجربه موفق میزبانی از فعالان رسانه‌ای پاکستان در سال‌های گذشته (از جمله حضور ۷ اینفلوئنسر با ۳۰۰ هزار بازدید در سال ۱۴۰۳ و ۲ اینفلوئنسر در سال ۱۴۰۴)، برنامه‌ریزی فم‌تور‌ها و تولید محتوای هدفمند را وارد فاز جدیدی کنیم.»

محسنی بند پی معاون گردشگری، در پایان با برشمردن مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی مشترک خاطرنشان کرد:

«توسعه تور‌های ترکیبی فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر تمدن‌های کهن و مسیر‌های جاده ابریشم، تسهیل تردد زائران ترانزیتی پاکستان به عتبات عالیات، اربعین حسینی و مناسک حج، برنامه‌ریزی برای گردشگری اساتید دانشگاه و به‌ویژه اساتید برجسته زبان فارسی، توسعه گردشگری سلامت با اتکا به مراکز درمانی مجهز کشور، و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های نوار مرزی و جوامع محلی هم‌فرهنگ در استان‌های شرقی به‌ویژه بلوچستان، در اولویت اقدامات قرار دارد که با حمایت سفارت محترم و تقویت مسیر‌های مواصلاتی ارزان‌قیمت هوایی و زمینی، شاهد تحولی ملموس در پیوند‌های دو ملت دوست و برادر خواهیم بود.»