فرمانده انتظامی آبادان از تعطیلی ۶ قهوه‌خانه و اغذیه‌فروشی متخلف در این شهرستان به دلیل تخلفات بهداشتی، استفاده از مشروبات الکلی و نداشتن پروانه کسب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی آبادان ۶ واحد صنفی شامل قهوه‌خانه و اغذیه‌فروشی را تعطیلی کردند.

وی افزود: رعایت نکردن نکات بهداشتی، استفاده از مشروبات الکلی و نداشتن پروانه کسب از جمله تخلفات این واحدهای صنفی بود.

فرمانده انتظامی آبادان هدف از این اقدام را ارتقای سطح بهداشت عمومی، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات عنوان کرد.

گوروئی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی متصدیان واحدهای صنفی تصریح کرد: نظارت بر فعالیت اصناف ادامه دارد و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.