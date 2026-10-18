به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: درساعت ۰۸:۱۸ صبح یکشنبه ۲۶ مهرماه، در تماسی به هلال احمر گزارشی مبنی بر تصادف پرایدوانت و تریلی در کیلومتر ۲۵۹ آزادراه شیراز_اصفهان دریافت شد.

علی سعادتمند ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی هلال احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: این حادثه دو فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال احمر با همکاری پس از تثبیت صحنه با همکاری آتش‌نشانی به رهاسازی فوتی محبوس اقدام کردند و سپس جانباختگان را به عوامل مربوطه تحویل دادند.