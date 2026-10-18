به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای دهقان‌دهنوی، در نشست صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران؛ از زیرساخت تا بازار جهانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از مزیت‌های قابل‌توجه صادراتی کشور دانست و گفت: برخورداری از نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های توانمند و تجربه اجرای پروژه‌های ارزشمند در داخل و خارج از کشور، ظرفیت مهمی برای توسعه حضور ایران در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.وی افزود: این ظرفیت در شرایطی شکل گرفته که شرکت‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بوده‌اند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران توسعه حضور در بازارهای هدف را از محورهای اصلی همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و بر ضرورت تقویت سازوکارهای شناسایی پروژه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گفته دهقان‌دهنوی، رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری و تشکل‌های تخصصی می‌توانند در شناسایی فرصت‌ها و انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های در دست واگذاری نقش‌آفرینی کنند.

وی با استقبال از مشارکت مستقیم بخش خصوصی در ایجاد مراکز تجاری تخصصی صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: تشکل‌ها و فعالان توانمند این حوزه می‌توانند در کشورهای هدف، با ایجاد مراکز تخصصی، زمینه دسترسی شرکت‌های ایرانی به اطلاعات بازار و فرصت‌های تجاری را تسهیل کنند.

دهقان‌دهنوی با تصریح بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری، افزود: سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی دارد با همکاری وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های کشور در خارج از ایران، برای رفع موانع فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف اقدام کند.

دهقان‌دهنوی مشوق‌های صادراتی را ابزاری مؤثر برای جبران بخشی از هزینه‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان دانست و بر ضرورت طراحی حمایت‌هایی متناسب با ماهیت صادرات خدمات تأکید کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، توسعه صادرات خدمات را مستلزم همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی دانست و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع داخلی، تسهیل حضور در بازارهای هدف، تقویت سازوکارهای شناسایی پروژه‌ها و بازطراحی ابزارهای حمایتی، ظرفیت واقعی کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی بیش از پیش محقق شود.