به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بازدید از پروژه دیواره‌سازی رودخانه موسوم به «فرمانداری» در شهرستان رودبار جنوب، اعلام کرد:مرحله نخست دیواره حفاظتی رودخانه «فرمانداری» به طول ۱۴۰۰ متر؛ بهره‌برداری از طرح تا دهه فجر هدف‌گذاری شد.

علی اصغرذاکری هندی افزود:این مرحله از طرح شاملساخت هزار و ۴۰۰ متر دیواره حفاظتی بتنی است که برای ساماندهی رودخانه، ارتقای ایمنی و کاهش خطرهای ناشی از طغیان در محدوده موردنظر اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بهره‌برداری از مرحله نخست این طرح تا دهه فجر پیش‌بینی شده است.