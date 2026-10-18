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مرحله نخست دیواره حفاظتی بتنی برای مهار خطر طغیان رودخانه «فرمانداری»، با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال ساخته میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بازدید از پروژه دیوارهسازی رودخانه موسوم به «فرمانداری» در شهرستان رودبار جنوب، اعلام کرد:مرحله نخست دیواره حفاظتی رودخانه «فرمانداری» به طول ۱۴۰۰ متر؛ بهرهبرداری از طرح تا دهه فجر هدفگذاری شد.
علی اصغرذاکری هندی افزود:این مرحله از طرح شاملساخت هزار و ۴۰۰ متر دیواره حفاظتی بتنی است که برای ساماندهی رودخانه، ارتقای ایمنی و کاهش خطرهای ناشی از طغیان در محدوده موردنظر اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بهرهبرداری از مرحله نخست این طرح تا دهه فجر پیشبینی شده است.