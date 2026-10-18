به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از ایجاد ۲۰ هزار و ۴۳۰ مترمربع فضای ورزشی روستایی با اعتباری بیش از ۸۱ میلیارد تومان در دو سال اخیر خبر داد.

عبدالرضا دادبود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش روستایی گفت: توسعه فضا‌های ورزشی و تجهیز خانه‌های ورزش روستایی از محور‌های مورد توجه در برنامه‌های ارتقای خدمات عمومی استان بوده است.

وی افزود: در این مدت، ۲۰ هزار و ۴۳۰ مترمربع فضای ورزشی با اعتبار ۸۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ایجاد شده و ۱۵ طرح ورزشی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران ادامه داد: همچنین ۲۲۵ خانه ورزش روستایی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تجهیز شده است.

دادبود با تأکید بر توزیع متوازن امکانات ورزشی گفت: دسترسی به فضای مناسب برای فعالیت بدنی نباید به شهر‌ها محدود شود و توسعه امکانات ورزشی در روستا‌ها می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت تعاملات اجتماعی کمک کند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی روستا‌ها باید متناسب با نیاز‌های محلی و در چارچوب برنامه جامع توسعه متوازن استان دنبال شود.