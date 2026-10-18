رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز کشت پاییزه گندم در بیش از ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، ۳۱۲ هزار هکتار از این سطح به مزارع آبی و ۱۰۳ هزار هکتار به اراضی دیم اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اعلام آغاز عملیات کشت پاییزه گندم در استان گفت: بر اساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، بیش از ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان شامل ۳۱۲ هزار هکتار مزارع آبی و ۱۰۳ هزار هکتار اراضی دیم، زیر کشت این محصول راهبردی می‌رود.

محمدرضا اصغری با اشاره به کارنامه موفق سال گذشته اظهار کرد: در سال زراعی گذشته تولید گندم استان با ثبت عملکردی مطلوب از مرز ۸۰۰ هزار تن گذشت و امسال نیز تمهیدات لازم برای تکرار این موفقیت در حوزه تامین نهاده‌ها و ناوگان مکانیزاسیون اندیشیده شده است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات زراعی تصریح کرد: تاکنون ۸۰ هزار هکتار از اراضی آبی و بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی دیم زیر کشت رفته است؛ ضمن اینکه نیمی از اراضی کشت‌شده تاکنون از بذور استاندارد بهره‌مند شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا صددرصد بذور گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را به منظور افزایش راندمان تولید و ارتقای مقاومت مزارع در برابر آفات و بیماری‌ها تأمین کند.

اصغری با معرفی ارقام اصلاح‌شده و سازگار با اقلیم منطقه افزود: برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام مقاوم «صدرا» و «باران» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، افت محسوس تناژ را در پی خواهد داشت؛ بنابراین به زارعان توصیه می‌شود با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، کشت مزارع خود را در مهلت طلایی تعیین‌شده تکمیل کنند.

وی در پایان از تقویت مکانیزاسیون مزارع خبر داد و گفت: امسال با پیوستن بیش از ۴ هزار دستگاه و ادوات جدید به ناوگان تخصصی گندم، ضریب نفوذ مکانیزاسیون در این بخش از ۸۵ درصد فراتر رفته است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش افت و مدیریت بهینه زمان کاشت خواهد داشت.