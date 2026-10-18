نخستین آموزشگاه نساجی سنتی استان کرمان با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رشته‌های صنایع دستی، نساجی سنتی و خلاقیت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مجموعه با فعالیت ۲۳ بانوی سرپرست خانوار، برای توسعه کارآفرینی زنان، حفظ هنر‌های اصیل ایرانی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار فعالیت می‌کند.

تولید پارچه‌های سنتی، پوشاک فاخر ایرانی، کوسن و محصولات دکوراسیون داخلی از جمله فعالیت‌های این آموزشگاه است.

محصولات این مجموعه به‌صورت کاملاً دست‌ساز و با بهره‌گیری از مواد طبیعی تولید می‌شوند و در طراحی برخی پوشاک نیز از عناصر هنری همچون مس و سرامیک استفاده شده است.

تلفیق هنر سنتی با طراحی خلاقانه و رویکرد سازگار با محیط‌زیست، از ویژگی‌های شاخص این مجموعه به شمار می‌رود.