باافتتاح خانه صنایع‌دستی و خلاق کرمان ؛ گامی در مسیر توسعه تولید، آموزش و تجاری‌سازی هنر‌های بومی برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،خانه صنایع‌دستی و خلاق کرمان با محوریت سفال و سرامیک که با تمرکز بر آموزش، تولید، ترویج و فروش محصولات صنایع‌دستی، در مسیر توسعه کسب‌وکار‌های خلاق و گسترش بازار تولیدات هنری فعالیت می‌کند.

این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های هنری و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی راه‌اندازی شده و با اولویت سفال و سرامیک، علاوه بر فراهم کردن زمینه تولید و عرضه محصولات، فضایی برای برگزاری رویداد‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و ورکشاپ‌های عملی در اختیار هنرمندان و علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

فعالیت‌های این مجموعه در چهار حوزه اصلی آموزش، توسعه، ترویج و تولید و فروش محصولات صنایع‌دستی تعریف شدهت؛ رویکردی که می‌تواند در پیوند مهارت‌های سنتی، آموزش‌های کاربردی و نیاز‌های بازار نقش مؤثری ایفا کند.