به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی دارابی در حاشیه چهارمین اجلاس شورای اتحادیه میراث فرهنگی آسیا (ACHA)، با لیندا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، با اشاره به پیشینه تمدنی و جایگاه تاریخی ایران و یونان به‌عنوان دو کشور برخوردار از تمدن‌های کهن، بر ضرورت توسعه تعاملات فرهنگی، اجرای پروژه‌های مشترک و گسترش فعالیت‌های پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی تأکید شد.

دارابی همچنین از وزیر فرهنگ یونان برای سفر به ایران دعوت کرد تا زمینه پیگیری توافق‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو کشور فراهم شود.

چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا تا ۲۷ مهر با محوریت تبادل تجربیات کشور‌های عضو در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در شهر هانگژو در حال برگزار است.