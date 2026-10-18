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در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث فرهنگی آسیا (ACHA)، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی کشورمان با وزیر فرهنگ یونان، زمینههای تقویت روابط فرهنگی دو تمدن کهن را تشریح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی دارابی در حاشیه چهارمین اجلاس شورای اتحادیه میراث فرهنگی آسیا (ACHA)، با لیندا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، دیدار و درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی گفتوگو کرد.
در این دیدار، با اشاره به پیشینه تمدنی و جایگاه تاریخی ایران و یونان بهعنوان دو کشور برخوردار از تمدنهای کهن، بر ضرورت توسعه تعاملات فرهنگی، اجرای پروژههای مشترک و گسترش فعالیتهای پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی تأکید شد.
دارابی همچنین از وزیر فرهنگ یونان برای سفر به ایران دعوت کرد تا زمینه پیگیری توافقها و تقویت همکاریهای مشترک میان دو کشور فراهم شود.
چهارمین اجلاس اتحادیه میراثفرهنگی آسیا تا ۲۷ مهر با محوریت تبادل تجربیات کشورهای عضو در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در شهر هانگژو در حال برگزار است.