به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدیه شادمانی دختر سپهبد شهید پاسدار علی شادمانی رئیس قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در دویست‌وسی‌ و یکمین شب تجمعات مردم رامسر گفت: پدرم بیش از ۴۰ سال گمنام در خط مقدم جهاد حضور داشت و در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که در آن مدت او را از نزدیک ندیدیم، در اتاق عملیات به شهادت رسید.

وی با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه افزود: این جنگ با جنگ‌های پیشین، از جمله جنگ با رژیم بعث و مقابله با تروریست‌ها، تفاوت داشت و به گفته وی، رویارویی با دو ارتش اتمی جهان از ویژگی‌های این جنگ بود.

دختر سپهبد شهید شادمانی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح پیش از آغاز جنگ گفت: برخی افراد از غافلگیری فرماندهان سخن می‌گفتند، اما از نگاه او، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های پیشین نشان می‌داد فرماندهان آمادگی‌های لازم را فراهم کرده بودند.

وی ادامه داد: از آبان‌ماه سال پیش از جنگ، با فرماندهی شهید شادمانی، مانور‌های عملیاتی متعددی در کشور برگزار شد و طراحی‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، زمینه اجرای عملیات‌های موشکی و پهپادی را فراهم کرد.

مهدیه شادمانی همچنین با اشاره به تمرین‌های نظامی دهه ۹۰ برای بستن تنگه هرمز گفت: به گفته وی، تحولات امروز این منطقه بر پایه اقدامات علمی و طراحی‌های فرماندهان نیرو‌های مسلح انجام می‌شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اعتبار مسئولان و فرماندهان افزود: کلیدواژه غافلگیری در این روایت، با هدف تغییر نگاه افکار عمومی به مسئولان مطرح شده است.

سخنران این تجمع همچنین درباره برخی عملیات‌های نیرو‌های مسلح گفت: اقدامات نظامی باید بر پایه شناخت دقیق اطلاعاتی و عملیاتی ارزیابی شود. وی در این زمینه به حمله به اردن و انتقال مخفیانه نیرو‌های آمریکایی به پایگاه‌های این کشور اشاره کرد.

مهدیه شادمانی در بخش دیگری از سخنان خود، اتحاد مقدس را میراث رهبر شهید دانست و گفت: وحدت باید حول محور منافع ملی شکل بگیرد و در شرایط حساس کشور، تمرکز اصلی باید بر مقابله با دشمن باشد.

وی در پایان با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره موجودیتی بودن جنگ و شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: در چنین شرایطی نباید خود را درگیر حاشیه‌های داخلی کرد و باید تمرکز را بر مقابله با دشمن گذاشت.