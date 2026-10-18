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مهدیه شادمانی دختر سپهبد شهید علی شادمانی در تجمع شبانه مردم رامسر گفت: پدرش در جنگ ۱۲ روزه در اتاق عملیات به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدیه شادمانی دختر سپهبد شهید پاسدار علی شادمانی رئیس قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) در دویستوسی و یکمین شب تجمعات مردم رامسر گفت: پدرم بیش از ۴۰ سال گمنام در خط مقدم جهاد حضور داشت و در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که در آن مدت او را از نزدیک ندیدیم، در اتاق عملیات به شهادت رسید.
وی با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه افزود: این جنگ با جنگهای پیشین، از جمله جنگ با رژیم بعث و مقابله با تروریستها، تفاوت داشت و به گفته وی، رویارویی با دو ارتش اتمی جهان از ویژگیهای این جنگ بود.
دختر سپهبد شهید شادمانی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح پیش از آغاز جنگ گفت: برخی افراد از غافلگیری فرماندهان سخن میگفتند، اما از نگاه او، اقدامات و برنامهریزیهای پیشین نشان میداد فرماندهان آمادگیهای لازم را فراهم کرده بودند.
وی ادامه داد: از آبانماه سال پیش از جنگ، با فرماندهی شهید شادمانی، مانورهای عملیاتی متعددی در کشور برگزار شد و طراحیهای انجامشده در سالهای گذشته، زمینه اجرای عملیاتهای موشکی و پهپادی را فراهم کرد.
مهدیه شادمانی همچنین با اشاره به تمرینهای نظامی دهه ۹۰ برای بستن تنگه هرمز گفت: به گفته وی، تحولات امروز این منطقه بر پایه اقدامات علمی و طراحیهای فرماندهان نیروهای مسلح انجام میشود.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اعتبار مسئولان و فرماندهان افزود: کلیدواژه غافلگیری در این روایت، با هدف تغییر نگاه افکار عمومی به مسئولان مطرح شده است.
سخنران این تجمع همچنین درباره برخی عملیاتهای نیروهای مسلح گفت: اقدامات نظامی باید بر پایه شناخت دقیق اطلاعاتی و عملیاتی ارزیابی شود. وی در این زمینه به حمله به اردن و انتقال مخفیانه نیروهای آمریکایی به پایگاههای این کشور اشاره کرد.
مهدیه شادمانی در بخش دیگری از سخنان خود، اتحاد مقدس را میراث رهبر شهید دانست و گفت: وحدت باید حول محور منافع ملی شکل بگیرد و در شرایط حساس کشور، تمرکز اصلی باید بر مقابله با دشمن باشد.
وی در پایان با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره موجودیتی بودن جنگ و شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: در چنین شرایطی نباید خود را درگیر حاشیههای داخلی کرد و باید تمرکز را بر مقابله با دشمن گذاشت.