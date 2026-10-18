نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی ۶۰ درصدی محور فیروزآبادـ‌جم به عنوان بخشی از آزادراه شیرازـ‌عسلویه با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و بخش خصوصی خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای تأمین ۶۰ درصد هزینه اجرای محور فیروزآباد ـ جم به‌عنوان بخشی از آزادراه شیراز ـ عسلویه از طریق مشارکت شرکت‌های پتروشیمی و یک شرکت راه‌سازی خبر داد و اعلام کرد که ۴۰ درصد باقی‌مانده قرار است از سوی دولت تأمین شود.

جعفر قادری با اشاره به آخرین پیگیری‌ها برای تأمین مالی آزادراه شیراز ـ عسلویه گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس صندوق بازنشستگی نفت، مدیرعامل پارس جنوبی، نماینده کنگان، نماینده فیروزآباد، رئیس کمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد که در آن، موضوع تبدیل محور فیروزآباد به جم به بخشی از آزادراه شیراز ـ عسلویه بررسی شد.

وی افزود: مقرر شد شرکت‌های پتروشیمی عسلویه ۳۰ درصد هزینه‌های اجرای این محور را تأمین کنند. همچنین یک شرکت راه‌سازی برای مشارکت ۳۰ درصدی اعلام آمادگی کرده است و قرار است ۴۰ درصد باقی‌مانده از سوی دولت تأمین شود.

قادری اضافه کرد: در حال حاضر تفاهم‌نامه این طرح در حال امضاست تا برای طی مراحل بعدی به دولت ارائه شود. قطعه نخست آزادراه شیراز ـ بوشهر نیز در حال طی مراحل مربوط به ارائه به دولت است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیگیری خط ریلی گل‌گهر ـ شیراز ـ بوشهر گفت: قرار است جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا زمینه مشارکت شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و شرکت‌های فعال در حوزه کربنات سدیم در این طرح فراهم شود و از ظرفیت آنها برای تأمین مالی پروژه استفاده کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به شرایط فعلی این شرکت‌ها، ممکن است امکان مشارکت آنها فراهم نباشد؛ بنابراین ناچاریم بخشی از اقدامات را از طریق ظرفیت‌های قانونی، از جمله ماده ۵۶، دنبال کنیم.