به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد حیدری گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۲۰ هزار تن خرما در قیروکارزین تولید و روانه بازار مصرف شود.

او بیان کرد: شهرستان قیروکارزین با برخورداری از ۱۱ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطب‌های مهم تولید خرما در استان فارس و کشور به شمار می‌رود، طوری که ۶ درصد از خرمای کشور و ۴۰ درصد از خرمای استان فارس از آن این شهرستان تامین می‌شود.

حیدری افزود: عملیات برداشت خرما از اوایل شهریور ماه در شهرستان قیروکارزین آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه ادامه داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: با توجه به سطح زیر کشت و عملکرد نخلستان‌ها، متوسط برداشت خرما حدود ۱۲ تن در هر هکتار برآورد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول در سال جاری به بیش از ۱۲۰ هزار تن برسد.

او با اشاره به تنوع ارقام خرمای تولیدی شهرستان قیرو کارزین بیان کرد: زاهدی، خاصویی، هلیله، شاهانی و تورز از مهم‌ترین ارقام خرمای تولیدی قیروکارزین هستند و خرمای زاهدی با سهمی حدود ۹۰ درصدی، عمده تولید این شهرستان را به خود اختصاص داده است.

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی این محصول گفت: افغانستان، پاکستان، کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه از بازار‌های هدف صادرات خرمای شهرستان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین ادامه داد: محصول برداشت‌شده پس از سورتینگ، درجه‌بندی و بسته‌بندی، برای عرضه در بازار‌های داخلی و صادرات به بازار‌های هدف ارسال می‌شود.

او با بیان اینکه برداشت خرما نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فصلی در منطقه دارد، افزود: فعالیت‌های مرتبط با تولید، برداشت و عرضه خرما زمینه اشتغال حدود ۵۰ هزار نفر از کارگران را فراهم می‌کند.

حیدری در ادامه، کمبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری را از مهم‌ترین چالش‌های بخش خرمای شهرستان عنوان کرد و گفت: توسعه این صنایع می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصول، کاهش ضایعات، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت ظرفیت صادراتی منطقه کمک کند و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کند با مشارکت در راه‌اندازی واحد‌های صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری خرما، در توسعه این بخش و رفع مشکلات موجود گام‌های مؤثری بردارند.