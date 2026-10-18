به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ورزش و جوانان در این مراسم، با قدردانی از زحمات و تلاش‌های عوامل اجرایی طرح‌های سالم سازی دریا، گفت: با همت و تلاش این عوامل و تجهیز سواحل به امکانات مورد نیاز، خوشبختانه امسال تعداد غرق شدگان بسیار کمتر از سال گذشته بود به طوری که در گیلان این آمار، از ۱۶ غرق شده در سال گذشته به ۳ غرق شده در سال جاری رسید.

مناف هاشمی افزود: طرح ساماندهی سواحل ۱۳ سال است که در ۷ استان کشور اجرا می‌شود و امسال هم گروه ۲ هزار نفری از مدیران و برنامه ریزان، عوامل میدانی و نیروی انسانی شامل ناجیان غریق، هلال احمر و اورژانس این وظیفه مهم را برعهده داشتند.

وی همچنین از افتتاح بیش از ۱۵۰ طرح ورزشی در هفته تربیت بدنی در کشور خبرداد و گفت: از این تعداد، ۱۰ طرح متعلق به گیلان است.

سید محمد بطحایی معاون وزیر کشور هم در این مراسم، با قدردانی از زحمات عوامل اجرایی طرح‌های سالم سازی سواحل و کاهش چشمگیر غرق شدگان امسال، گفت: این افتخار با تلاش ناجیان و عوامل اجرایی میسرشد.

استاندار گیلان هم وجود ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال کشور را ظرفیتی مهم برای توسعه گردشگری دانست و گفت: باید از این ظرفیت، برای رونق گردشگری دریایی بهره برد.

هادی حق شناس همچنین بر ضرورت فراهم کردن بستر‌های گردشگری ساحلی متناسب با خواسته‌های مردم هم تاکید کرد و افزود: باید از سواحل زیبای گیلان به بهترین نحو استفاده کرد و با فراهم کردن امکانات مناسب، زمینه‌ای را ایجاد کرد تا مردم با کمترین دغدغه، از ساحل و دریا لذت ببرند.

طاعتی مقدم مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی هم در این مراسم، از آمادگی منطقه آزاد انزلی برای توسعه طرح‌های گردشگری ساحلی خبرداد و گفت: توجه به طرح‌های ساحلی می‌تواند سبب رونق گردشگری ساحلی در گیلان شود.