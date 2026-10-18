به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جمعی از میدان‌داران اجتماعات شبانه رامسر در دیدار با حجت‌الاسلام محمود علیخانی، امام جمعه این شهرستان، از آغاز فعالیت گروه مطالبه‌گر بصیر با رویکرد مطالبه‌گری منصفانه، مستند و نتیجه‌محور خبر دادند.

اعضای گروه با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه و حفظ دستاورد‌های اجتماعی اجتماعات شبانه اعلام کردند: شناسایی مسائل در میدان، انتقال دقیق آنها به مسئولان و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه، از محور‌های اصلی فعالیت این مجموعه است.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر نیز با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه و استقبال از شکل‌گیری این گروه گفت: اگرچه این حرکت با جمع محدودی آغاز شده است، اما تصمیم‌ها و اهداف آن می‌تواند اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر تقویت جریان مطالبه‌گری مردمی افزود: مطالبه‌گری باید با انصاف، آگاهی و شناخت مسائل همراه باشد و در نهایت به نتیجه برسد؛ چراکه هدف اصلی، کمک به حل مشکلات مردم است.

امام جمعه رامسر با اشاره به ظرفیت اجتماعات شبانه برای طرح مطالبات مردمی، گفت: این اجتماعات می‌توانند بستری برای بیان منصفانه مسائل، روشنگری، جهاد تبیین و پیگیری دغدغه‌های واقعی جامعه باشند.

علیخانی همچنین بر توجه هم‌زمان به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و مسائل معیشتی و اقتصادی تأکید کرد و هدایت دینی، بصیرت‌آفرینی و کمک به رونق اقتصادی را از محور‌های مورد توجه دانست.

وی با بیان اینکه دفتر امام جمعه باید پناهگاه مردم و محل مراجعه دردمندان باشد، بر ضرورت ارتباط نزدیک با مردم و شنیدن مشکلات آنان تأکید کرد.

اسحاق کردباقری، از اعضای گروه مطالبه‌گر بصیر، نیز هدف این حرکت را پیگیری مطالبات در چارچوب حقیقت‌گویی و اصلاح امور عنوان کرد و گفت: باید در کنار مسئولان برای شناسایی و رفع مشکلات مردم و شهرستان تلاش کنیم و پیگیری مسائل مطرح‌شده در کف میدان را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهیم.

حسین سلمی، دیگر عضو این گروه، نیز تشکیل مجموعه‌ای قانونمند با حضور طیف‌های مختلف را گامی برای انسجام‌بخشی به مطالبه‌گری دانست و گفت: مطالبات باید جامع، مستند و مستدل باشد و از کلی‌گویی فاصله بگیرد.

وی از برگزاری بیش از پنج نشست درون‌گروهی خبر داد و افزود: این گروه در کنار فعالیت میدانی، برنامه مطالعاتی خواهد داشت و تقویت رسانه‌های مطالبه‌گر در رامسر نیز از نیاز‌های مهم شهرستان است.

حجت‌الاسلام ابوطالب عابدی نیز با تأکید بر ضرورت پیوند مطالبه‌گری با نتیجه عملی، خواستار پیگیری اجرای مصوبات قانونی و فرهنگی، از جمله مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب، شد و گفت: مطالبه‌گری باید در مسیر تحقق وظایف قانونی مسئولان و رفع مشکلات جامعه باشد.

یعقوب خاضع، دیگر حاضر در این نشست، نیز بر ضرورت برخورداری مطالبه‌گری از جایگاه و ساختاری مشخص تأکید کرد و خواستار حضور پررنگ‌تر مسئولان در اجتماعات شبانه، راه‌اندازی میز خدمت در یکی از موکب‌ها، توجه به موضوع عفاف و حجاب در اصناف و استفاده از سخنرانان آگاه و به‌روز برای طرح مسائل روز جامعه شد.

در پایان این نشست، حاضران بر هم‌افزایی مردم و مسئولان، شفاف‌سازی مسائل، تقویت وحدت اجتماعی و پیگیری مستمر مطالبات تأکید کردند.