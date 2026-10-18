در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان قزوین اعلام شد: آمار ازدواج در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و نرخ باروری استان به ۱.۴ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان قزوین با محوریت بررسی چالش‌های حوزه جمعیت، ازدواج، مسکن جوانان و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و مسئولان ارشد استان نسبت به روند کااهشی شاخص‌های جمعیتی هشدار دادند.

در این نشست کریمائی، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه حدود ۳۵۴ هزار و ۵۵۰ نفر از جمعیت استان را جوانان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: آمار‌های ثبت‌شده در شش‌ماهه نخست امسال حاکی از کاهش ۷ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ البته بر اساس آمار‌های دیگر، طلاق در استان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

ترافیک در صف وام ازدواج

در ادامه، حسینی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با تشریح عملکرد شبکه بانکی در حوزه تسهیلات ازدواج گفت: در سال گذشته از مجموع ۱۹ هزار و ۵۳۲ متقاضی ثبت‌نام‌شده، ۱۱ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند و متأسفانه ۸ هزار و ۶۰۰ نفر در صف انتظار به سال ۱۴۰۵ منتقل شدند.

وی افزود: در سال جاری نیز تاکنون به ۷ هزار نفر تسهیلات پرداخت شده و مجموع اعتبار اختصاص‌یافته در این بخش ۵.۸ همت (هزار میلیارد تومان) است.

زنگ خطر بحران جمعیتی و نرخ باروری

خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به عبور متولدان دهه ۶۰ از سن جوانی و ورود به میانسالی، نسبت به احتمال بسته‌شدن پنجره جمعیتی استان هشدار داد و گفت: نرخ باروری در استان ۱.۳ (و به گفته استاندار ۱.۴) است که از میانگین کشوری (حدود ۱.۷) پایین‌تر قرار دارد.

در همین راستا، مظفرعلی‌شائی، مدیرکل ورزش و جوانان استان بر ضرورت انجام پژوهش‌های کاربردی تأکید کرد و پیشنهاد داد «اندیشکده مطالعات رفتاری جوانان» با هدف تحلیل آمار، پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر بیکاری و سلامت روان و پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها تأسیس شود.

تأکید استاندار بر حمایت از مسکن و جوانی جمعیت

استاندار قزوین در جمع بندی مباحث این نشست با تأکید بر اینکه کاهش نرخ باروری می‌تواند در آینده پیامد‌های اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: حمایت از زوج‌های جوان در حوزه مسکن و جوانی جمعیت باید با جدیت دنبال شود.

نوذری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مسکن جوانان افزود: میزان واگذاری زمین به زوج‌های جوان در قالب طرح جوانی جمعیت که در سال‌های ابتدایی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه بود، در دو سال اخیر به بیش از چهار هزار قطعه رسیده است.

وی همچنین خواستار تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان باقی‌مانده در صف وام ازدواج و مشارکت مؤثر شهرداری‌ها در توسعه ورزش همگانی شد.