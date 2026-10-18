پویش نهال‌کاری به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، اداره‌ کل ورزش و جوانان استان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و تشکل‌های مردمی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد و طی آن ۱۰۰ اصله نهال گلدانی از گونه‌های مختلف درختی غرس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پویش نهال‌کاری با حضور حبیب مقصودی، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ایرج احدزاده جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، مدیران اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمعی از فعالان اجتماعی و دوستداران محیط زیست، با شعار با ورزش و درختکاری، برای طبیعتی سالم و جامعه‌ای تندرست برگزار شد.

ایرج احدزاده جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی،در حاشیه این برنامه با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ درختکاری و مشارکت جمعی در صیانت از محیط زیست اظهار کرد: درختکاری اقدامی ارزشمند برای حفظ منابع طبیعی، بهبود کیفیت محیط زندگی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و همراهی دستگاه‌های اجرایی، جامعه ورزش و تشکل‌های مردمی می‌تواند نقش موثری در ترویج این فرهنگ در سطح جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به غرس ۱۰۰ اصله نهال گلدانی از گونه‌های درختی سازگار با اقلیم منطقه از جمله سرو، نارون و بلوط در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز افزود: انتخاب گونه‌های مناسب برای کاشت، توجه به شرایط اقلیمی و فراهم‌کردن زمینه نگهداری و مراقبت از نهال‌ها از عوامل مهم در موفقیت برنامه‌های درختکاری و تبدیل این اقدامات به توسعه پایدار فضای سبز است.

احدزاده با اشاره به تداوم این پویش در روز‌های آینده خاطرنشان کرد: برنامه‌های نهال‌کاری به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش به تبریز محدود نخواهد بود و در روز‌های آتی، با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و مجموعه‌های مردمی، کاشت نهال در سایر شهرستان‌های استان نیز ادامه خواهد یافت تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در حفظ طبیعت و توسعه فضای سبز فراهم شود.

جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت پیوند میان ورزش، سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: ورزشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی ظرفیت مناسبی برای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت هستند و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند علاوه بر زیباسازی محیط، به افزایش آگاهی نسل جوان درباره اهمیت درختان، منابع طبیعی و ضرورت مراقبت از محیط زیست کمک کند.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه مشارکت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست، گسترش فضای سبز و پیوند فعالیت‌های ورزشی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت برگزار شد.

گفتنی است روز شنبه ۲۵ مهرماه نیز پویش نهال‌کاری به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش در ورزشگاه باغشمال تبریز برگزار شده بود. تداوم این برنامه‌ها در اماکن ورزشی و شهرستان‌های استان، گامی در جهت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای توسعه فضای سبز و نهادینه‌کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.