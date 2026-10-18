مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی» با بهره‌گیری از ترکیب جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، طراحی سه‌بعدی و هوش مصنوعی، تلاش کرده است فضا‌های تاریخی و صحنه‌های گسترده ورزشی را بازآفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا نجفی امامی، با حضور در استودیو شبکه خبر، از طراح جلوه‌های ویژه مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی»، از به‌کارگیری ترکیبی هوش مصنوعی و فناوری‌های سه‌بعدی برای بازسازی فضا‌های تاریخی و خلق پس‌زمینه‌های مسابقات فوتبال در این مجموعه خبر داد و گفت: استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش هزینه و زمان تولید، به افزایش کیفیت بصری و باورپذیری صحنه‌ها کمک کرده است.

وی با اشاره به چالش‌های تولید مجموعه «دیوار دفاعی» افزود: در ابتدا قرار بود بخشی از صحنه‌ها در آبادان فیلم‌برداری شود، اما تغییرات گسترده لوکیشن‌ها نسبت به فضای تاریخی موردنظر، بازسازی محیط‌های گذشته را دشوار کرده بود. به همین دلیل، گروه جلوه‌های ویژه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های تصویری، راهکار‌های تازه‌ای برای بازآفرینی این فضا‌ها به کار گرفت.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های طرح، فیلم‌برداری صحنه‌های فوتبال بود که برای آن حدود ۲۵۰۰ متر پارچه کروماکی سبز در اطراف زمین و در ارتفاع حدود شش متر نصب شد. به گفته او، این شیوه در مقیاسی کم‌سابقه اجرا شد و امکان بازسازی پس‌زمینه زمین‌های فوتبال با حال‌وهوای هفت تا هشت دهه پیش را فراهم کرد.

این طراح جلوه‌های ویژه با بیان اینکه استفاده از روش‌های متداول سه‌بعدی برای بازسازی تمام فضا‌ها به زمان و هزینه زیادی نیاز داشت، گفت: پس از طراحی نمونه‌های اولیه و تأیید آنها از سوی عوامل اصلی تولید، گروه توانست از هوش مصنوعی برای ساخت پس‌زمینه صحنه‌های فوتبال استفاده کند. بخش عمده این فناوری در قسمت‌های پایانی مجموعه، به‌ویژه قسمت‌های ۲۰ تا ۳۰، به کار گرفته شده است.

نجفی امامی با تأکید بر اینکه فرایند تولید صرفاً بر پایه هوش مصنوعی نبوده است، گفت: در این طرح، هوش مصنوعی با طراحی سه‌بعدی و دیگر روش‌های جلوه‌های بصری ترکیب شد تا نتیجه نهایی از نظر نورپردازی، ترکیب‌بندی و باورپذیری با فضای داستان هماهنگ باشد. همچنین در برخی صحنه‌های مربوط به پالایشگاه و فضا‌های شهری، از این فناوری برای تکمیل پس‌زمینه‌ها و بازسازی محیط استفاده شد.

وی کیفیت را مهم‌تر از صرفه‌جویی در هزینه و زمان دانست و افزود: فناوری‌های جدید امکان می‌دهند فضا‌هایی که پیش‌تر بازسازی آنها دشوار بود، با جزئیات و حس‌وحال نزدیک‌تری به فضای موردنظر خلق شوند.

نجفی امامی در پاسخ به انتقاد‌هایی درباره کاهش باورپذیری آثار تولیدشده با هوش مصنوعی، گفت: استفاده درست از این فناوری به معنای حذف بازیگر یا جایگزینی کامل روش‌های سنتی نیست. به گفته او، در صحنه‌های دارای دیالوگ، واکنش‌های چهره و نما‌های نزدیک، عملکرد واقعی بازیگر اهمیت دارد، در مقابل، هوش مصنوعی می‌تواند در بازسازی نما‌های دور، صحنه‌های دشوار و موقعیت‌هایی که اجرای آنها برای بازیگر خطرناک است، به گروه تولید کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت تعیین دقیق قاب، لنز، جایگاه شخصیت‌ها و چیدمان صحنه پیش از تولید تأکید کرد و گفت: استفاده از مدل‌سازی سه‌بعدی در کنار هوش مصنوعی به گروه کمک می‌کند نتیجه را با دکوپاژ و خواسته‌های کارگردان هماهنگ کند.

طراح جلوه‌های ویژه، نگرانی درباره محدود شدن خلاقیت با ورود هوش مصنوعی را نیز رد کرد و افزود: این فناوری امکان اصلاح سریع‌تر طرح‌های اولیه و بررسی گزینه‌های مختلف را فراهم می‌کند و به گروه‌های کارگردانی و طراحی صحنه اجازه می‌دهد پیش از ورود به مرحله پرهزینه تولید، ایده‌های خود را دقیق‌تر ارزیابی کنند.

وی با اشاره به کاربرد‌های دیگر این فناوری در سینما و تلویزیون گفت: شبیه‌سازی شخصیت‌ها و طراحی گریم‌های سه‌بعدی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در طرح های تاریخی و آثاری با گریم‌های سنگین مورد استفاده قرار گیرد و هزینه و زمان آماده‌سازی را کاهش دهد.

نجفی امامی، آشنایی عوامل تولید با فناوری‌های جدید را ضروری دانست و افزود: هنرمندانی که دانش و مهارت خود را با تحولات روز هماهنگ کنند، می‌توانند از این ابزار‌ها برای ارتقای کیفیت آثارشان بهره ببرند. او همچنین با اشاره به همکاری‌های خود با طرح هایی در ایتالیا و اسپانیا، بر اهمیت اعتماد تهیه‌کنندگان و کارگردانان ایرانی به ظرفیت‌های این فناوری تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت‌های جلوه‌های ویژه در سینما و تلویزیون گفت: اندازه قاب، ترکیب‌بندی و نحوه نمایش جزئیات در هر یک از این دو متفاوت است و برای دستیابی به نتیجه مطلوب، باید جلوه‌های بصری متناسب با قالب و نیاز‌های هر اثر طراحی شود.

مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی»، روزهای فرد ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه پخش می شود.