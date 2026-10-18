به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان، با اشاره به ورود این دستگاه به چرخه برداشت محصولات علوفه‌ای شهرستان، گفت: عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای با استفاده از یک دستگاه کمباین خودگردان در مزارع جهرم انجام شد.

او افزود: پیش از این، عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان جهرم با استفاده از دستگاه‌های برداشت پشت‌تراکتوری انجام می‌شد و استفاده از کمباین خودگردان برای برداشت این محصول، برای نخستین بار در اراضی شهرستان تجربه می‌شود، اقدامی که می‌تواند زمینه بهره‌گیری از روش‌های نوین برداشت و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به ظرفیت تولید این محصول در شهرستان بیان کرد: سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در جهرم حدود ۱۰۰۰ هکتار است و به‌طور میانگین، از هر هکتار حداقل ۶۳ تن محصول برداشت می‌شود.

قناعتیان ادامه داد: بر اساس سطح زیر کشت و عملکرد پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۶۳ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع شهرستان جهرم برداشت شود، محصولی که نقش مهمی در تأمین خوراک دام و پشتیبانی از زنجیره تولید محصولات دامی دارد.

او در پایان گفت: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین در مراحل مختلف تولید و برداشت محصولات کشاورزی از راهکار‌های مؤثر در ارتقای بهره‌وری و تسهیل فعالیت کشاورزان است.