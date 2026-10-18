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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز عملیات برداشت ذرت علوفهای با استفاده از دستگاه کمباین خودگردان برای نخستین بار در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان، با اشاره به ورود این دستگاه به چرخه برداشت محصولات علوفهای شهرستان، گفت: عملیات برداشت ذرت علوفهای با استفاده از یک دستگاه کمباین خودگردان در مزارع جهرم انجام شد.
او افزود: پیش از این، عملیات برداشت ذرت علوفهای در شهرستان جهرم با استفاده از دستگاههای برداشت پشتتراکتوری انجام میشد و استفاده از کمباین خودگردان برای برداشت این محصول، برای نخستین بار در اراضی شهرستان تجربه میشود، اقدامی که میتواند زمینه بهرهگیری از روشهای نوین برداشت و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به ظرفیت تولید این محصول در شهرستان بیان کرد: سطح زیر کشت ذرت علوفهای در جهرم حدود ۱۰۰۰ هکتار است و بهطور میانگین، از هر هکتار حداقل ۶۳ تن محصول برداشت میشود.
قناعتیان ادامه داد: بر اساس سطح زیر کشت و عملکرد پیشبینیشده، انتظار میرود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۶۳ هزار تن ذرت علوفهای از مزارع شهرستان جهرم برداشت شود، محصولی که نقش مهمی در تأمین خوراک دام و پشتیبانی از زنجیره تولید محصولات دامی دارد.
او در پایان گفت: توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوریهای نوین در مراحل مختلف تولید و برداشت محصولات کشاورزی از راهکارهای مؤثر در ارتقای بهرهوری و تسهیل فعالیت کشاورزان است.