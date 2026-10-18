به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و تندرستی، پویش نهال‌کاری در محل مرکز همایش‌های شهرداری نجف‌آباد با غرس سه اصله نهال مثمر، برگزار شد.

در شهرضا نیز در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و گسترش فضای سبز، نهال‌های زیتون و اکالیپتوس با مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان تربیت‌بدنی و آموزش‌وپرورش در مدرسه ابتدایی دخترانه استقلال شهرضا کاشته شد.

استان اصفهان ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه منابع طبیعی و ملی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل، ۶ میلیون هکتار را مرتع و سه میلیون هکتار را بیابان تشکیل داده است.

جنگل‌های استان به طور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار قرار دارد و سرانه جنگل در این منطقه کمتر از ۰.۱ هکتار است، اما با وجود سطح کم، تنوع گونه‌ای خوبی (۳۵ گونه درختی و درختچه‌ای) دارد.

همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به عنوان هفته تربیت بدنی شناخته می‌شود.