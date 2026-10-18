به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بهرام اسدی اظهار داشت: در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و تسهیل تردد در مناطق روستایی، پروژه‌های عمرانی با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است.

وی بیان کرد: در نیمه نخست سالجاری، بالغ بر ۴۴.۷ کیلومتر آسفالت‌ریزی در مسیر‌های روستایی استان به انجام رسیده است. همچنین عملیات زیرسازی راه‌های روستایی نیز شامل ۵۸.۵ کیلومتر اجرایی شد.

اسدی یادآور شد: در راستای ایمنی و پایداری مسیرها، عملیات احداث ابنیه فنی نیز به میزان ۷۷ دستگاه انجام شده که این امر نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و بهبود کیفیت تردد ایفا می‌کند.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر تأکید کرد که بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، شاخص برخورداری روستا‌های استان از راه دسترسی آسفالت به ۹۸ درصد رسیده است. وی در اسدی اظهار داشت: تنها سه روستای باقی‌مانده در استان با جمعیت زیر ۲۰ خانوار بدون راه آسفالته مانده که طرح‌هایی در آنها در دست اجراست.